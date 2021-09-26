Альбина Нури: «Это счастье, что мое хобби совпало с работой»

Альбина Нури - популярный писатель, которая родилась и выросла в Казани. Читатели знают ее как автора мистических триллеров. Сейчас писательница живет в Сербии, продолжает издавать книги и ведет каналы на YouTube. В интервью ИА «Татар-информ» она рассуждает о писательской кухне без прикрас.

Альбина Нури: «Я пишу с пяти лет, это мое любимое дело, и я просто не представляю себя в отрыве от этой деятельности»

Фото © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Наверное, каждый писатель так или иначе задается вопросом - зачем я пишу? А зачем пишет Альбина Нури?

Я пишу с пяти лет, это мое любимое дело, и я просто не представляю себя в отрыве от этой деятельности. Это мой образ мышления, мой способ жить на этом свете.

Даже если я позволяю себе взять перерыв, это максимум на несколько дней. Потом все равно какая-то история просится, идеи стучатся в голову, и я начинаю писать заметки. Тем более веду несколько YouTube-каналов, пишу для них истории, сценарии, так что, в принципе, процесс сочинительства никогда не прекращается.

Читатели иногда спрашивают: «Какое у вас хобби?» Ответить на это можно так: мое хобби совпало с профессией: я либо читаю книги, либо пишу их. Ни рукодельничать, ни в огороде копаться не люблю. Хотя есть еще кое-что: люблю путешествовать! Но из путешествий, опять-таки, привожу впечатления для будущих книг.

Почему именно мистика?

Не только мистика, на самом деле! Мне часто задают этот вопрос, и обычно я отвечаю, что пишу в жанрах, которые сама предпочитаю как читатель.

Допустим, если не мне интересен боевик, то я и не читаю такие книги, и писать их не возьмусь. Люблю реалистическую прозу, детективы, триллеры, хоррор (но не «расчлененку», а мистическую драму в духе Стивена Кинга, Роберта Маккаммона). В этих жанрах и пишу. У меня есть не только мистические романы, но и реалистическая проза, собственно, с нее я и начинала. Есть задумка написать социальный роман, уже знаю, о чем он будет. Когда переехала в Сербию, решила попробовать себя в жанре научной фантастики: написала дилогию “Не#мой мир”. Также написала я и несколько пьес - три из них сказочные, для детей, одна - социальная, реалистическая.

«Читатели иногда спрашивают: «Какое у вас хобби?» Ответить на это можно так: мое хобби совпало с профессией: я либо читаю книги, либо пишу их» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Как думаешь, что влечет читателя в твоих произведениях? Что он находит для себя в мистике?

Если из моих текстов убрать мистику, останется психологический триллер. Я не пишу “пугалки”, скримеры. В центре любого моего романа или рассказа всегда психологическая проблема, драма: отцы и дети, супружеские отношения, предательство и измена, одиночество в старости, подростковые сложности, приемные дети и тому подобное. Я пытаюсь ставить сложные вопросы и искать на них ответы, используя инструменты и возможности, которые дает жанр мистического триллера, через призму мистического восприятия. Мои герои живут обычной жизнью - читатель легко узнает ее приметы, это обычные люди, с проблемами, близкими и понятными тем, кто берет книгу в руки.

Какой он, твой читатель?

Маркетологи обычно настоятельно советуют авторам определять своего читателя, свою целевую аудиторию, чтобы ориентироваться на нее, делать какие-то выборки, анализировать... Признаюсь честно, я никогда в жизни такого не делала. При этом с читателями общаюсь очень много. У меня активная группа в социальной сети «ВКонтакте», я веду аккаунт в «Инстаграм» (не так давно, правда), есть каналы на YouTubе.

Конечно, я вижу статистику: порядка 60 процентов моих слушателей на канале - женщины, около 40 процентов - мужчины. Если взглянуть на статистику в группе, то там около 70 процентов женщин и 30 процентов мужчин.

Что касается возраста, то тут огромный разброс. Есть читатели, которым за 70, и таких немало, а есть подростки 12-16 лет. Особенно приятно, когда молодые люди пишут, что после моих книг полюбили читать! Таким образом, можно сказать, что мои читатели - обычные люди, такие, как и я, в возрасте от 12 до 80, живущие либо в крупном мегаполисе, либо в маленьком городке. Мы живем в одно время, дышим одним воздухом, наблюдаем одни и те же тенденции, говорим на одном языке.

Так стоит ли писателю ориентироваться на читателя в процессе работы?

Никогда не надо подстраиваться под читательские ожидания. Во-первых, это невозможно осуществить, поясню чуть позже, а во-вторых, быстро сломает тебя как автора, лишит индивидуальности и стиля, поселит неуверенность в собственных силах.

Не надо думать: сейчас популярен жанр фэнтези, так и я буду писать фэнтези. Или, скажем, вампиры в тренде, дай-ка я напишу про вампиров.

«Никогда не надо подстраиваться под читательские ожидания. Во-первых, это невозможно осуществить, а во-вторых, быстро сломает тебя как автора» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Да, какие-то жанры умирают, какие-то набирают популярность. Например, сегодня написать вестерн и стать издаваемым, известным автором сложно. Тем не менее надо ориентироваться только на себя, свои личные устремления и возможности. Это важно и при выборе жанра, и при выборе темы.

Я читаю сотни отзывов на свои тексты - в личных сообщениях, на сайтах, на своем канале и в соцсетях и точно знаю, что за одно и то же один читатель похвалит, поблагодарит, а второй осудит, отругает. Невозможно быть хорошей для всех, всем нравиться - это касается и книг, и жизненных ситуаций. Нужно лишь оставаться честной перед собой. Честность - главное писательское качество. Если ты писал от души, искренне, не жалея ни себя, ни героев, не приукрашивая жизнь, не замазывая проблемы, не расставляя рояли в кустах, не стремясь побыстрее закончить книгу, оборвав на полуслове сюжетную линию, то читатель оценит твой труд.

Когда ты поняла, что хочешь стать писателем?

Нет определенного момента, когда я взяла и решила стать писателем. Сколько себя помню, всегда что-то сочиняла. Даже когда еще не умела писать, сочиняла стихи, а дедушка записывал - до сих пор храню эти тетрадки. У меня целый ящик письменного стола завален детскими рукописями: там и повести, и стихи, и рассказы, и очерки. Наверное, в детстве я не задумывалась, что сочинительство станет моей профессией, но это занятие со мной всю жизнь.

После школы мечтала стать учителем русского языка и литературы, первое образование у меня филологическое: педагогический университет с отличием.

Папа мой мечтал, что я стану юристом, и, возможно, желая ему угодить ему, я потом окончила еще и юрфак - тоже, кстати, с отличием, хотя юристом так никогда и не работала.

С 2003-го я в журналистике, но параллельно с основной работой продолжала писать “в стол” художественные тексты. Много раз рассказывала в интервью, как стала издаваться, поэтому не буду сейчас подробно говорить об этом, скажу лишь, что все шло поэтапно: сначала издавалась в Татарстане - первая публикация была в “Казанском альманахе”, - потом в Москве. К тому моменту, когда стала выходить персональная серия в издательстве “Эксмо”, у меня в активе было несколько написанных ранее романов, поэтому удавалось совмещать писательство с основной на тот момент работой, но вскоре я поняла, что не успеваю. Надо понимать, что книги в серии должны выходить с определенной периодичностью. Работать с полной отдачей, заниматься семьей и при этом 5-8 часов в день писать романы невозможно.

«Работать с полной отдачей, заниматься семьей и при этом 5-8 часов в день писать романы невозможно» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Может ли писатель хорошо зарабатывать или же литературное творчество и зарабатывание денег - это несовместимые вещи?

Поставить перед собой цель заработать денег и ради этого начать писать - большего идиотизма придумать невозможно. Хотя нередко «гуру» в Интернете утверждают, что, если в школе ты хорошо писал сочинения, то можешь стать успешным писателем и заработать кучу денег. Сейчас, мол, много площадок для самиздата: Author.Today, Продаман, Призрачные миры, Литнет и др. Можно прийти туда, выложить свое произведение, начать активно комментировать других авторов, они в ответ тоже заглянут к тебе, а кто-то начнет покупать. Да, у многих получается заработать на таких площадках. Не хочу выглядеть занудой, но к литературе это никакого отношения не имеет, есть даже такое понятие - «сетература». В целом же становиться писателем, ставя во главу угла желание заработать денег, - это огромная ошибка. При этом, заметьте, я не говорю, что писатель не должен и не может зарабатывать.

Примерно лет десять назад, помню, я пришла на какой-то литературный форум и по глупости в ходе одного из обсуждений высказала мысль, что в будущем хотела бы писать так, чтобы находились люди, готовые покупать мои книги. Как меня заклевали! Это был мой первый опыт столкновения с хейтом. Основной аргумент, который звучал: как можно о таких высоких вещах, как искусство, культура, литература думать в денежном ключе! Но это типично графоманский подход. Да, важно самовыразиться, однако чем бы ты ни занимался, в какой бы сфере ни работал, учишь ли ты детей, лечишь людей или выращиваешь кукурузу, помимо радости от процесса ты должен получать вознаграждение за свой труд. Это бред, что художник должен быть голодным. Написание книг - огромный труд, эмоциональный, энергозатратный, отнимающий массу времени: я от 8 до 12 часов в день сижу за ноутбуком и работаю. Так что - привет всем, кто качает тексты на “пиратках”! - если мои тексты гуляют по Сети бесплатно, я этому не радуюсь, а возмущаюсь. Хотя некоторые полагают, это хорошо, ведь число читателей таким образом растет! При этом еще раз подчеркиваю: не стоит приходить в литературу с единственным желанием заработать денег, не любя эту профессию, не будучи готовым много трудиться и совершенствоваться в своем мастерстве. Эта идея будет обречена на провал.

В четырех твоих романах действие разворачивается не в России, а в Сербии. Это и понятно, несколько лет назад ты с семьей переехала в эту страну. Почему решено было уехать из родной Казани?

Если коротко - меня перестало устраивать то, что сейчас происходит с моей страной. Хочется жить там, где где я и моя семья чувствуем себя более комфортно, где есть большие перспективы для развития. Решение о переезде было принято не в одночасье, и мы ни разу о нем не пожалели. Выбор пал на Сербию, потому что это красивая, спокойная европейская страна, доступная для людей со среднестатистическим бюджетом. Здесь замечательный климат с мягкой зимой, качественные продукты, отзывчивые, гостеприимные люди, язык, схожий с русским, понятный менталитет, хорошие дороги, возможность путешествовать, к тому же сербское образование ценится в мире.

Все-таки есть ли разница, где писать и творить - в России или в Сербии?

Здесь совершенно иной ритм - спокойный, неторопливый, без излишней суеты и напряжения. Я почувствовала, что и сама начала иначе воспринимать жизнь, стала свободнее. Любые изменения раздвигают границы мировосприятия, а уж переезд в другую страну - особенно: появляется масса впечатлений, ты учишь язык, впитываешь иные традиции, знакомишься с новыми людьми... У меня, простите за банальность, открылось второе дыхание, появился дополнительный стимул для дальнейшего развития: стала больше писать, начала вести каналы на YouTube, захотелось жанровых экспериментов - я уже упоминала о дилогии в жанре научной фантастики.

Как строится твой рабочий день дома?

На самом деле не каждый человек может эффективно работать дома: нужно самостоятельно организовывать свое время, а если ты человек несобранный, сделать это сложно. Но лично мне такая организация труда подходит, потому что лучше, чем я сама, никто меня дисциплинировать не сможет. Я четко планирую свой день, стараюсь уложиться в график.

А день строится очень просто. В будние дни встаю в 6 утра. Школьный автобус отъезжает в 6.50, соответственно, надо проснуться, собраться, проводить младшего сына на учебу. Далее - домашние дела, завтрак, потом работа. Когда ребенок приходит из школы, кормлю его обедом, помогаю с уроками, затем снова сажусь за работу… Помимо собственно сочинительства, много времени забирают социальные сети. Не вести их нельзя, современная жизнь такова, что если тебя нет в интернете, то тебя нет нигде. Известная и справедливая фраза.

«Самое тяжелое для меня - редакторская правка готового текста. Написав книгу, даю себе несколько дней, чтобы «отойти» от нее, дистанцироваться» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Что самое тяжелое в литературной работе?

Самое тяжелое для меня - редакторская правка готового текста. Написав книгу, даю себе несколько дней, чтобы «отойти» от нее, дистанцироваться. Потом сажусь за правку: вычитываю написанное как редактор, так сказать, чужими глазами. Абсолютно трезво оцениваю текст, безжалостно его вычищаю. Работа эта привычная - я долго работала редактором -, но в последние годы замечаю, что она дается мне нелегко, утомляет.

Сколько по времени занимает работа над одной книгой?

Иногда приходится встречать мнение, что, если книга написана в короткие сроки, то это «недокнига», ведь настоящие произведения пишутся годами. Не соглашусь. Долгий срок - вовсе не гарантия того, что из-под пера выйдет нечто гениальное. Как заметил Стивен Кинг, если у тебя есть какая-то идея, а также время и желание ее воплотить, то зачем тянуть время? А вот если затягивать работу над историей, то она «прокисает». Я думаю, так и есть. Написание книги, когда идея уже созрела и выстроилась, занимает обычно от 3 до 4 месяцев, но при этом задумка может прокручиваться в голове куда дольше. Когда пишешь серии книг, нужно быть готовым к тому, что в год необходимо представить читателю не менее трех романов. Этот ритм надо выдерживать, иначе сойдешь с дистанции. Бывают и исключения: одну книгу я писала около года, а есть роман, на который ушло всего полтора месяца: история захватила меня настолько, что я писала и днем, и ночью.

Читают ли твои книги близкие люди? И кто самый главный критик твоего творчества?

Муж читает, а что касается детей, то сейчас младший стал активно интересоваться моими книгами, чему я очень рада. В силу возраста он чего-то может не понять, но я представляю, какие книги ему будут интересны, и даю прочесть. Сейчас он ждет, когда я допишу четвертую книгу из серии «Тайны уездного города».

А самый главный и строгий критик - это старший сын Глеб. Он мой бета-ридер, человек, который первым читает книги, мы с ним постоянно обсуждаем нюансы, задумки, он подкидывает отличные идеи для романов и рассказов. Например, идея о молодом человеке, который едет в поезде и по каким-то странным причинам никак не может сойти с него, принадлежит ему (роман “Запертый в ловушке”, издавался также под названием “Пассажир своей судьбы” - прим. ред.) Кроме того, мы вместе ведем каналы на YouTube, вся техническая часть работы на нем, так что мы еще и коллеги.

Я тебя знаю как тонко чувствующего, доброго, душевного человека. Но у известного писателя наверняка есть люди, высказывающие в не самой приятной форме свою точку зрения на твою личность и творчество... Как ты воспринимаешь так называемых хейтеров?

Пока издавалась в Татарстане, читателей было не так много, хейтеров - тоже. Но когда начинаешь печататься в издательстве российского масштаба, книги твои начинают читать от Калининграда до Тюмени, становится больше и читателей, и хейтеров, это закономерно. Не скажу что я была к этому готова: когда среди положительных отзывов стала получила и разгромные, причем часто с оскорблениями и переходом на личность, мне было плохо. Первым порывом было начать доказывать людям: вы неправильно поняли, не уловили мою мысль, несправедливо высказались. Но я быстро поняла, что это ложный и даже опасный путь. Если остро на все реагировать, ты просто никогда ничего не напишешь. Не стоит бросаться на мечи, направленные в твою сторону. Ни в коем случае нельзя кормить троллей, спорить, вступать в полемику - это мой рецепт, выработанный ценой потраченных нервов и пролитых слез. Я без сожаления отправляю в бан и в черный список всех, кто пытается меня обидеть на моих площадках, будь то YouTube-канал или авторская группа. На прочих ресурсах отзывы читаю теперь редко: у меня нет на это времени. Конечно, если кто-то отметит меня в отзыве - как в положительном, так и отрицательном - в “Инстаграм”, я это увижу, но на плохие не реагирую никогда. Человек имеет право высказаться, а я имею право этого не заметить.

Откуда берешь идеи для книг?

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» - известные всем строки Анны Ахматовой, с которыми, наверное, согласны все писатели. Никогда не знаешь, что может навести тебя на мысль. Бытовая мелочь, интересное событие, случайно услышанная фраза - сюжет может вырасти абсолютно из ничего.

У меня нет проблемы, где взять сюжет, что написать. Да, случается временами «белый лист», когда не можешь создать ни строчки. Лучше в таких случаях не пытаться что-то из себя давить, потому что написанное все равно отправится в корзину. Знаю, пройдут день-два - и бездействие сменится продуктивной работой. Мне хорошо думается в поездках: проясняется в голове, возникает много идей и сюжетных поворотов.

Какую долю в писательстве занимают план, вдохновение, ежедневный рутинный труд? Без чего точно не получится написать?

Считаю, что писательский труд на 80 процентов состоит из трудолюбия. Сидеть и ждать вдохновения не стоит, муза может и не посетить. Да, бываю яркие озарения, когда ты в прямом смысле оторваться не можешь от ноутбука, пишешь, боясь упустить малейшую деталь, но постоянно находиться в этом состоянии, как и в состоянии эйфории, невозможно, ни один прозаик на это не способен, да и для психики разрушительно. Так что вдохновение, конечно, важно и нужно - особенно при придумывании идей и новых сюжетных поворотов, но большую часть времени это просто работа над текстом, нелегкий, хотя и любимый творческий труд

Что самое страшное для литератора?

Выгорание. Понимание того, что тебе больше нечего сказать людям, но при этом неумение или нежелание по какой-то причине остановиться, перестать писать. Это тот самый случай, когда говорят, что автор “исписался”. Как и для певца, актера самое страшное не уйти вовремя со сцены, пропустить этот момент, когда ты пустой, не имеешь уже потребности высказаться, но продолжаешь по инерции что-то говорить.

Очень хотелось бы избежать этого. На данный момент, как мне кажется, я и половины не сказала из того, что хотела бы. Когда пишешь, параллельно узнаешь многое о мире и о себе в этом мире. Я еще далеко не все узнала!

Помимо литературного творчества, в каких проектах занята?

Сейчас я пишу книги и веду каналы на YouTube, о чем уже упоминала. На «Балканах с Нури» рассказываю о своем опыте переезда и жизни в другой стране, на авторском канале «Альбина Нури» озвучиваю свои рассказы.

Ты читаешь других авторов? Следишь ли за авторами в России, в Татарстане, в частности? Какие книги ты нашла интересными за последнее время?

Я страстный читатель, читаю книги в любую свободную минуту - за едой, перед сном, в дороге. В Сербию перевезла большую часть домашней библиотеки. По правилам, не подлежали вывозу книги, изданные до определенного года, их я подарила одной из казанских библиотек. В Сербии книгу на русском языке купить нереально, заказывать из России дорого, так что новые книги, которые мне интересны, покупаю на “ЛитРес” и читаю в электронном виде. Есть у меня и любимые татарстанские авторы: Ахат Хаевич Мушинский, Лев Афанасьевич Кожевников, Ольга Ефимовна Иванова (она в этом году получила Державинскую премию), Наиля Гарифовна Ахунова, Борис Григорьевич Вайнер и др. Кроме того, на Фейсбуке продолжаю вести группу “Казанского альманаха”, и сама пишу в это замечательное издание, являюсь членом редколлегии. Так что, хотя я уже не нахожусь в эпицентре, татарстанская литературная жизнь совсем уж мимо меня не проходит!

Можно ли сравнить в отношении благополучия издающихся российских и зарубежных авторов?

Как себя ощущает писатель в России и за рубежом - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. За границей абсолютно другая система взаимодействия с издательствами, раскрутки и продвижения писателя. Там автором занимается целая команда, а у нас писатель - и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Все сам! Надо самостоятельно заниматься своим продвижением, как модно сейчас говорить, создавать свой личный бренд. Просто сидеть и писать уже недостаточно, надо уметь себя подать и продать: рассказать о себе, своих книгах, вести соцсети, создавать вокруг себя “движуху”. Если автор делает это достаточно умело, то он раскручивается и продвигается.

Альбина, а можно ли разбогатеть на книгах?

Гонорар писателя в России невелик, особенно это касается печатных изданий. С электронными и аудио книгами в этом смысле лучше, но чтобы заработать, ты должен писать много, продуктивно, выпускать книги достаточно часто, тогда и заработок будет вполне достойный. Все зависит исключительно от тебя и твоего трудолюбия.

Чувствуешь ли ты себя востребованным, успешным автором?

Читательская аудитория у меня, слава богу, сформировалась, постоянно появляются новые читатели, а те, кто давно со мной знакомы, ждут новых книг. Хотя, разумеется, есть куда расти! Очень хотелось бы увидеть экранизации своих историй, получить “серебряную кнопку” YouTube - 100 тысяч подписчиков... Самое главное, я двигаюсь в направлении, которое мне интересно, и не чувствую разочарования в профессии; с удовольствием занимаюсь делом, к которому природа меня предназначила, и в этом смысле считаю себя успешной и благодарю за это судьбу.

Альбина Нури (Нурисламова Альбина Равилевна) – журналист, редактор, писатель. Автор четырех сборников прозы, вышедших в издательствах Республики Татарстан; автор персональной серии издательства «Эксмо» – «За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури» и серии «Тайны уездного города» в издательстве «Руграм Т8». Член Союза журналистов Республики Татарстан и Российской Федерации. Член Союза писателей Татарстана. Лауреат Государственной Республиканской литературной премии Г. Р. Державина (2017 г.).

Интервью взяла Нейля Авзалова.