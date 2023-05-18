Альбина Насырова: «Основа успеха бизнеса в области образования — это внедрение инноваций»

Первой сессией трека «Женский взгляд» в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» стала тема «Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса». В обсуждении темы приняла участие депутат Государственного Совета РТ, член депутатского объединений «Мэрхэмэт — Милосердие», директор сети полилингвальных школ и детских садов «Бала Сити» Альбина Насырова.

В рамках дискуссии женщины-предприниматели поделились опытом ведения бизнеса и ознакомили коллег со своими положительными бизнес-кейсами. Женщины, добившиеся успеха в бизнесе, рассказали, как сохранить равновесие между работой и личной жизнью, бизнесом и семьей, временем на работу и детей.

Говоря об особой роли женщин в социальном предпринимательстве, Альбина Насырова отметила, что 3% жителей Земли заняты бизнесом в этом направлении, а в России их доля составляет всего 1%.

«Одним из главных направлений социального предпринимательства является образовательная деятельность, — сказала она. — А основа успеха бизнеса в области образования — это внедрение инноваций. Для этого мы сотрудничаем с Кембриджским университетом, Казанским университетом, Ассоциацией университетов ЮНЕСКО, также с китайскими и испанскими вузами. В нашей деятельности очень большое значение имеет любовь к профессии, к труду. Во всех пяти детских садах и двух школах „Бала Сити“ работают именно такие педагоги».

По мнению депутата, успешный бизнес родителей благоприятно влияет на детей. Здесь важно лишь соблюдать баланс интересов бизнеса и семьи, уделять достаточно времени своим детям.

В качестве модераторов площадки «Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса» выступили генеральный директор компании Zari International Consultancy Захра Халиль Бакер (Бахрейн), советник по страхованию Фатима Мохаммед Авадхи (ОАЭ), генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, президент Ассоциации женщин и девушек Узбекистана Насиба Мирадилова, основательница компании Kembara Amal Ventures Азураида Шахадан (ОАЭ) и основатель Академии сказок Kiosnook Айшегюль Деде (Турция).

На сессии были обсуждены вопросы преодоления преград для развития женского предпринимательства, сохранения равновесия между работой и личной жизнью, создания условий для развития бизнеса в странах Организации исламского сотрудничества.

В Казани сегодня стартовал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В его работе принимаю участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.