Альбина Абсалямова: «Журнал “Казань” объединяет сообщество городской интеллигенции»

Известное в Татарстане издание об истории и культуре – журнал «Казань» стал клубом единомышленников, а его активности выходят далеко за пределы печатной версии и сайта. В чем залог успеха бумажного издания в эпоху цифры, рассказала «Татар-информу» главный редактор Альбина Абсалямова.

Альбина Абсалямова: «Наша политика — высказываться на темы, которые волнуют горожан» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я понимала, что должна удержать марку»

Альбина, буквально за один год вашего руководства журнал «Казань», уже имевший популярность среди городской интеллигенции, изменил свою концепцию и образовал вокруг себя клуб единомышленников. А помните ли вы период своего знакомства с ним?

В начале я хотела бы уточнить: правильно говорить не об изменении концепции, а о развитии традиций журнала в новом новаторском ключе с целью расширения аудитории. Журнал «Казань» издается с 1993 года по инициативе его основателя Юрия Анатольевича Балашова и справедливо завоевал лавры ведущего историко-культурного издания города и республики. Я знакома с ним практически с первых номеров — родители внимательно следили за периодикой и, естественно, выписывали и местную прессу тоже. Всё началось ещё во времена дедушки — писатель Абдурахман Абсалямов получал газеты и журналы со всей страны, ему даже изготовили специальный почтовый ящик, чтобы туда уместилась вся корреспонденция. Он сохранился до сих пор.

Очень хорошо помню своё первое «очное» знакомство с журналом. Начиная со старших классов школы, я активно посещала городские литературные объединения (в основном — ЛИТО «Белая ворона» под руководством Наили Ахуновой), участники которых гордились публикациями на страницах журнала «Казань». Правда, такой чести удостаивались лишь избранные, это было особой честью. И вот однажды, уже будучи студенткой второго курса, мы вместе с подругой поэтессой Аленой Каримовой (сегодня она широко известна на федеральном уровне) набрались смелости и пришли в редакцию «Казани» с подборками наших стихов. Главный редактор Юрий Анатольевич Балашов был строг: он сразу предупредил, что начинающие авторы — частые гости редакции, и, возможно, время для размещения наших сочинений на страницах журнала придёт нескоро, и то, если они будут одобрены литературным редактором Рустемом Кутуем — обратите внимание: какие имена! Но оно пришло: в 2000 году в журнале появилась наша с Аленой первая совместная публикация. С тех пор на страницах «Казани» не раз публиковались и мои стихи, и проза, и журналистские материалы. Десять лет назад на обложке одного из номеров был размещён мой портрет, тогда отмечалось столетие со дня рождения моего дедушки, в Татарском книжном издательстве вышла моя книга о нём, отрывки из которой были опубликованы в журнале «Казань». А впервые моё имя появилось на обложке журнала ещё в 2004-м, когда в преддверии тысячелетия города я придумала «Азбуку Древнего города от Альбины Абсалямовой».

Потом было много всего: по просьбе Юрия Анатольевича я написала и текст Гимна журнала «Казань» на музыку Светланы Зорюковой, который исполнялся на всех мероприятиях, и ещё несколько песен, и многое, многое другое…

Несмотря на давние тесные контакты и дружбу с журналом, я почувствовала колоссальную ответственность в тот момент, когда по причине болезни Юрия Анатольевича руководство «Татмедиа» неожиданно предложило возглавить журнал мне…

Чего вы боялись?

Во-первых, на тот момент я работала главным редактором журнала «Идель», который тоже очень любила со школьных лет (именно там состоялась одна из моих первых публикаций в республиканской прессе в шестнадцать лет). Мне было сложно представить, как я смогу совмещать свои обязанности. Во-вторых — и это главное — как я уже сказала, благодаря Юрию Анатольевичу и всей редакции, «Казань» была невероятно популярна среди городской интеллигенции, и я понимала, что должна удержать марку.

Первые месяцы, пока я была исполняющим обязанности главного редактора, мы выпускали номера, запланированные ещё Юрием Анатольевичем. Был момент, когда в качестве эксперимента с нами поработал приглашённым главредом Эдуард Хайруллин, выпустив номер, посвящённый местам силы города. Такой опыт позволил взглянуть на работу с нового ракурса, и я считаю, мы с коллективом коллег проявили себя профессионалами. Поэтому с января 2021 года, став полноправным главным редактором, я без сомнений решила произвести некоторую реформу — посвящать каждый журнал конкретной теме.

«В качестве эксперимента с нами поработал приглашённым главредом Эдуард Хайруллин, выпустив номер, посвящённый местам силы города» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как пришли к такой идее?

Путем обсуждений — с коллегами, друзьями журнала, руководством «Татмедиа». Идея нашего уже самостоятельного и самого первого тематического номера имеет конкретную предысторию. Я написала стихотворение «Снег над Казанью» и предложила Дмитрию Бикчентаеву написать к нему музыку. Он заявил: «Стихи прекрасные, но я не смогу исполнять песню на них за пределами Татарстана. Здесь упоминаются Казанский Кремль, «Чаша», Лядской сад и другие достопримечательности города. Слишком местечково получается…»

Это заставило задуматься. Я для себя пришла к выводу, что «местечковость» — это вовсе неплохо, и загорелась желанием найти другие музыкальные сочинения о Казани и вообще разобраться — как для казанцев звучит их родной город? Так родился первый номер нового формата «Музыка города». Он представлял собой некий срез музыкальной жизни Казани. На его страницах можно было найти материалы и об академической, и современной татарской, и альтернативной, и бардовской музыке. Новшеством стали QR-коды с записями музыки под каждой публикацией. Подобного на страницах журнала ещё не было, а потом мы делали это уже в каждом номере.

Музыкальная тема издания в новом формате задала и атмосферу проведения её презентации – в виде концерта. Он получился масштабным: в нём участвовали камерный оркестр La Primavera, Государственный камерный хор РТ, джазовый дуэт Евгения Соколова и Владимира Чигарёва, Дмитрий Бикчентаев и многие другие. Концерт имел широкий резонанс, мы совершенно не ожидали, что придет такое количество слушателей, и решили сделать проведение презентаций традицией.

«Мартовский номер мы посвятили театральному закулисью» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие темы последовали за музыкальной?

Самые разные. Мартовский номер мы посвятили театральному закулисью. Из него читатель получил возможность узнать о том, как устроена сцена, о работниках театра, о функционале оркестровой ямы, гримёрках. Апрельский решили обязательно посвятить основателю журнала Юрию Балашову, который отмечал 70-летие. Затем затрагивали тему татарстанского кинематографа, ко Дню медика выпустили номер «Арт и терапия» об одарённых в разных видах искусств врачах города. Июльский номер был посвящён дачам. Для этого номера у нас было сделано, пожалуй, рекордное количество съёмок, фотографы Юлия Калинина и Гульнара Сагиева провели колоссальную работу на различных локациях — от дачи Девятаева, до загородных «заброшек».

Мы публиковали на страницах журнала материалы о водных пространствах города, а также субкультурах, городском андеграунде. В ноябре выпустили номер, посвящённый 30-летию без СССР. Интересно, что каждый воспринимает эту тему по-разному: кто-то с ноткой ностальгии, а кто-то — с облегчением от осознания, что эта эпоха прошла.

Финальный номер ушедшего года был посвящён деятелям культуры — юбилярам, таким как Назиб Жиганов, Рустем Яхин, Султан Габяши, София Губайдулина, Николай Фешин. Всего 24 авторские истории, собранные из архивных материалов. На мой взгляд, этот номер был особенно полезен для подрастающего поколения: он формирует представление о татарской культуре в целом.

«Ко Дню медика выпустили номер «Арт и терапия» об одарённых в разных видах искусств врачах города» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все публикации на страницах журнала абсолютно независимы»

Ежемесячные презентации журнала стали новой «фишкой» журнала, настоящими резонансными событиями. Чем они являются для вас и ваших читателей?

Журнал «Казань» объединяет вокруг себя сообщество городской интеллигенции. Наши офлайн-встречи на презентациях знакомят широкую аудиторию с нашими авторами, героями. К тому же это место для общения, обмена мнениями. Эта особая атмосфера, которую не передать словами. Нужно ее прочувствовать на себе.

Все презентации проходили на разных площадках города. Локации подбирались в соответствии с тематикой журнала: в Качаловском театре, в Центре Пушкина, кинотеатре «Мир», во внутреннем дворике Нацмузея РТ и даже на кладбище.

Считалось, что наша публика — люди среднего и старшего возраста. Но я наблюдаю, что на наши встречи приходит и молодёжь. Хотелось бы вовлечь в нашу жизнь и их поколение. Я убеждена, что сегодня в школьной программе не хватает занятия, посвящённого культуре Татарстана. Спросите у детей – каких они знают местных художников? Многие не смогут ответить на этот вопрос, и в этом нет их вины. А где они могли бы узнать об этом? Разобраться в изобилии информации в интернете самому просто невозможно. Журнал «Казань» в этом смысле является неким срезом этой информации. Здесь собраны выжимки, которые формируют представление о культуре родного города.

Наши презентации — это важная часть просветительской деятельности. Мы стараемся объединить как можно больше людей в клуб единомышленников.

Что касается локаций ваших мероприятий — слышала, что номер «О живых, мёртвых и местах их встреч» вызвал некоторые вопросы у аудитории…

Все публикации на страницах журнала абсолютно независимы и выбираются исключительно командой редакции. Наша политика — высказываться на темы, которые волнуют горожан. Выпуск о городских кладбищах и сохранении памяти усопших стал вызовом и для нас, и для читателя. Потому и была такая реакция. Многие говорили, что лучше не трогать эту тему. Но, на мой взгляд, мы вовсе не эпатировали публику, а смогли откровенно поговорить с читателем на острую и пугающую тему, по большому счёту речь шла о важности сохранения исторической памяти.

Сегодня на кладбищах можно встретить места захоронений тех, кто ранее составлял гордость города, а теперь их могилы находятся в плачевном состоянии. Разве это не болезненный вопрос? Августовский выпуск был призван обратить внимание горожан и власти на эту проблему. Надо сказать, этот номер побил все рекорды по продажам.

«Выпуск о городских кладбищах и сохранении памяти усопших стал вызовом и для нас, и для читателя. Потому и была такая реакция» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но всё же Арское кладбище — специфичное место для проведения публичного мероприятия. Были ли сомнения?

Признаться, я не представляла, как это можно организовать. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Мухаметович Садыков предложил позвонить в мэрию. Не сказала бы, что на том конце провода были в восторге от идеи, но реализовать идею всё же позволили при условии, что не будет музыки, увеселительного контента и подзвучки. Мы сошлись на том, что организовали экскурсии по кладбищу, которые провели авторы этого номера — Любовь Агеева и Айдар Садыков, затем была встреча-беседа с читателями. Я очень благодарна директору кладбища Сергею Безину за сотрудничество и помощь в организации презентации. Резонанс хоть и был, но в основном положительный. Уверена, что тем самым мы никого не оскорбили, наоборот, привлекли внимание общественности к важной теме, к которой ещё обязательно будем возвращаться.

Для журнала много пишут внештатные авторы, от обычных казанцев до выдающихся деятелей культуры. Привлечение сил «извне» — вынужденная мера?

Так сложилось исторически. Сам журнал объединил круг неравнодушных, одарённых горожан, которым есть что сообщить и пополнить пласт публицистики ценными материалами. Этим журнал и уникален. И потом — силами лишь штатных сотрудников было бы непросто делать выпуски, каждый из которых уже целый проект.

Интересно, что за время нашей работы в новом формате некоторые вновь привлечённые авторы стали постоянными. Оказалось, что Рустем Абязов не только выдающийся артист, дирижёр, но и интересный колумнист. Он готов писать абсолютно на любую тему, всегда интересуется заранее о тематике очередного номера и в зависимости от этого быстро пишет историю из собственной жизни. Его материалы пользуются популярностью среди наших читателей.

Открытием года для нас стал известный казанский джазовый музыкант Евгений Соколов. Он впервые опубликовался в нашем февральском «музыкальном» номере и сразу же заявил о себе как яркий, талантливый прозаик. В течение года мы напечатали несколько его рассказов. У него интереснейшая самобытная манера, ироничный взгляд на вещи, абсолютно зрелый язык. Судя по просмотрам на сайте, по лайкам в соцсетях, его произведения уже нашли свою аудиторию, которая с нетерпением ждет его новых публикаций.

Охотно пишет для нас и внук композитора Назиба Жиганова, директор его Музея-квартиры Алексей Егоров. Оригинальный автор, многогранно одарённый человек.

«Наши презентации — это важная часть просветительской деятельности. Мы стараемся объединить как можно больше людей в клуб единомышленников» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всех своих очень люблю! Каждый дорог как сотрудник и человек»

Расскажите о творческой команде журнала.

— Мне повезло в том, что в редакции уже был костяк, и мои нынешние коллеги проявили не только профессионализм, но и готовность вместе «грести» в новом направлении.

У нас в штате уже давно работает редактор Айсылу Мирханова. Мне всегда были интересны её публикации, культурологические материалы и интервью с известными персонами искусства. Мы хорошо сработались в плане поиска новых форматов, генерации идей, организации наших мероприятий по продвижению. Одна из её черт помимо профессионализма — открытость переменам, готовность развиваться и экспериментировать.

К нам не так давно пришёл работать известный казанский прозаик Адель Хаиров. О нём могу сказать: он — кладезь историй, готовый по любой теме раздобыть уникальный архивный документ, снабдить его увлекательным рассказом, предложить каких-то неординарных героев. «Звёздный» статус прозаика не мешает работать ему в команде, напротив — это человек зрелого ума, мудрости, юмора. С ним легко и комфортно.

Ещё один редактор — Юлия Калинина. Это человек-скепсис в какой-то степени. Но именно благодаря её критическому взгляду мы тщательно просеиваем все имеющиеся идеи, критически оцениваем их со всех сторон и приходим к нужному решению. Юля к тому же великолепный фотограф — репортажник, портретист. Как журналист она не боится браться за самые острые темы, а также, будучи выраженным визуалом, вносит много идей в варианты оформления и вёрстки.

«Мои нынешние коллеги проявили не только профессионализм, но и готовность вместе «грести» в новом направлении» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Штатный фотограф журнала — Гульнара Сагиева. Энергичная, всегда готовая ринуться в бой. Делает оперативные репортажи в журнал и его электронную версию. С успехом осваивает мастерство видеографа. Её конёк – спортивные репортажи и… женские портреты! Она давно в «Казани» и, можно сказать, душа редакции, создающая у нас семейную атмосферу уюта.

Девочки, самоотверженно трудящиеся «на передовой», те, чьим умением непосредственно создаётся каждый выпуск, — ответственный секретарь Светлана Жеймова и дизайнер-верстальщик Юлия Грабалина. Они — как связка альпинистов — вместе добиваются нужного результата в оформлении. К тому же всегда способны внести последнюю и важную коррективу, будь то заголовок или подпись к фотографии.

Лябибя Салимова — корректор, боец невидимого фронта с ошибками авторов. На примере этой сотрудницы смело могу заявить: актуальный в последние годы тренд отказа от услуг корректоров — большая ошибка! Грамотность — залог сохранения культуры и языка, а наша Лябибя — стойкий солдатик на рубежах их охраны!

Сотрудник-универсал в самом высоком смысле этого слова — редактор нашего сайта Ольга Фасхутдинова. Трудолюбивая, открытая, молниеносно обучающаяся новым навыкам, гиперответственная — эти черты делают её человеком незаменимым.

Много лет в разных качествах у нас работает Алина Ермолаева. Начинала на вёрстке, вела соцсети, теперь исполняет обязанности корреспондента. Всегда творчески подходит к решению каждой задачи. Помимо этого, хорошо известна казанцам как автор кукол ручной работы.

Ну и, конечно, наш «шумахер» — водитель Алмаз. Весёлый, открытый, везёт так, что поднимается настроение.

Всех своих очень люблю! Каждый дорог как сотрудник и человек.

«Юрий Балашов и сам берётся за перо. Видит, что журнал процветает, и очень этому рад» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Юрий Балашов участвует в новой жизни журнала?

Он часто делится своим мнением и даёт советы, при этом абсолютно не сдерживая наши инициативы. Иногда он и сам берётся за перо. Видит, что журнал процветает, и очень этому рад. А мы стараемся его не подводить, готовы воспринять советы и критику тоже.

Деятельность журнала поддерживается и со стороны руководства – это заметно хотя бы по тому, что Шамиль Садыков не пропустил ни одной презентации…

Это правда. Вообще руководство «Татмедиа» очень заинтересовано в нашем продвижении. PR-отдел заботится о том, чтобы как можно больше жителей Казани знали о нашем журнале, благодаря поддержке «Татар-информа» обеспечиваются онлайн-трансляции наших мероприятий. Отдельно я бы отметила то, какую работу ведёт руководство холдинга в направлении увеличения продаж изданий, в частности их распространение через вендинговые аппараты и маркетплейсы. Это большой вклад в нашу совместную работу для аудитории.

В заключение традиционный вопрос: какие у вас планы на предстоящий год?

Будем вновь поднимать нестандартные темы. К примеру, февральский номер уже был посвящён так называемым городским сумасшедшим — персонажам, без которых немыслим наш город. Они могут быть странными, эпатажными, вызывающими неоднозначные мнения. Но ведь символами города становятся не только места или исторические памятники культуры, но и его жители. Неординарна и тема апрельского номера — городские аферисты и мошенники. Он совсем скоро появится в продаже. По поводу дальнейших планов мы постоянно будем информировать читателей в наших социальных группах во «ВКонтакте» и телеграм-канале. Присоединяйтесь и читайте журнал «Казань»!