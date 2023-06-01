Альберт Яруллин: «Хотел играть всю карьеру в «Ак Барсе», но Всевышний решил иначе»

Альберт Яруллин: «Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде»

Фото: hctraktor.org

«Я настроен выполнить контрактные обязательства с «Трактором» до конца»

Вы сейчас находитесь в Казани. Приехали готовиться к сезону или к семье?

И к семье, и к сезону готовиться. Все как обычно – зал и лёд. Тренируюсь с ребятами, с кем с детства хоккеем занимались. С Данилом Файзуллиным, Динаром Хамидуллиным, Дмитрием Архиповым и Олегом Железновым.

Как провели отпуск?

Так же, как и всегда. Все по стандарту. Сезон закончился, мы еще остались в Челябинске немного потренироваться. Потом занялся личными делами, которые накопились за хоккейный сезон. Ну и съездили на море отдохнуть.

«Трактор» не попал в плей-офф. Как переживают это в Челябинске?

Мы собирались игроками и с тренерским штабом. Конечно, все недовольны, что не попали в плей-офф. Очень неприятная ситуация. Никто равнодушно это не воспринял. Каждый по-своему это переживал. Думаю, это станет дополнительной и очень сильной мотивацией для команды на следующий сезон.

Вы один из ключевых игроков «Трактора». У вас, наверное, есть понимание причин произошедшего?

Здесь много факторов. Сложно сказать, почему так случилось. Возможно, много игр отдали именно на последних минутах. С тем же «Автомобилистом», например. Там они чуть ли не за секунду до конца игры забили нам. В итоге нам не хватило одного очка. Поровну с «Нефтехимиком» набрали, но у них больше побед в основное время было. Такого нельзя было допускать, надо было выходить на каждый матч и добиваться результата. Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде.

Вы доиграете контракт в Челябинске до конца или есть другие варианты?

Со мной этот момент никто не обсуждал. Я настроен выполнить свои обязательства, у меня есть контракт. Я сейчас не рассматриваю другие варианты.

«Я согласен, что большая заслуга в развитии моей карьеры принадлежит Зинэтуле Хайдяровичу Билялетдинову» Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Этот сезон показал, что профессионализм и тренерские навыки Билялетдинова актуальны всегда»

Билялетдинов вернулся к работе в «Ак Барсе». Именно он вас сделал топ-защитником КХЛ. Были ли контакты у вас с ним?

Да, когда мы против «Ак Барса» играли, немного пообщались с ним. Какие-то серьезные дела с ним не обсуждали. Конечно, я согласен, что большая заслуга в развитии моей карьеры принадлежит Зинэтуле Хайдяровичу. Естественно, я очень уважаю и ценю этого человека. Всегда приятно с ним общаться.

А он вас в «Ак Барс» не звал случайно?

(Смеется.) Говорю же, мы на хоккейные темы не говорили.

Многие считают, что преображение «Ак Барса» после новогодних праздников целиком его заслуга. За счет чего Билялетдинов смог резко изменить команду?

Зинэтула Хайдярович умеет грамотно построить процесс. И тренировочный, и игровой, дисциплину и атмосферу в команде. Чтобы все работали по единой системе и как одно целое. Когда есть порядок внутри команды, это находит свое отражение и на льду.

Как считаете, ему стоит продолжать работать в «Ак Барсе»? Известно, что клуб предложил ему контракт, но решения пока нет.

Этот сезон наглядно показал, что профессионализм и тренерские навыки Билялетдинова актуальны всегда. Всем должно быть понятно, какого уровня он тренер. Российский хоккей не должен терять такого специалиста, если самому Билялетдинову все нравится и он готов работать. Тут все должно быть так, как он сам захочет. Он всем и всё доказал по всей своей карьере.

А вы бы хотели у него в «Ак Барсе» поиграть?

Я думаю, все, кого он, скажем так, воспитывал, ответили бы на этот вопрос однозначно. Любой скажет, что конечно хотел бы.

«Я люблю свой клуб, «Ак Барс». И благодарен всем, кто участвовал в моем воспитании» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я хотел длительный контракт, но никаких обид на «Ак Барс» нет»

До сих пор много пересудов о вашем уходе из «Ак Барса». Есть версия, что вам несколько лет в Казани не давали длительный контракт и поэтому вы перешли в «Трактор». Было такое?

Не могу назвать это основной причиной. На то переговоры и ведутся, чтобы я предлагал свою позицию – длительный контракт, а клуб предлагал свой вариант. Любые переговоры должны приводить к компромиссу. Правильно?

С одной стороны, да. Но вы воспитанник «Ак Барса» и на тот момент были одним из лидеров команды. При этом у вас последний контракт в Казани был всего на год, хотя вы просили длительный. Странная ситуация. Не осталось какой-то обиды?

Да, я хотел длительный контракт, но обид никаких нет. Просто мне интересно было, почему так устроено в российском хоккее. Ведь не только в «Ак Барсе» не давали пятилетнего контракта. Сейчас вот Толчинскому дали, но это ведь единичные случаи. Я предлагал «Ак Барсу» совместную выгоду, чтобы не заниматься моим контрактом каждый сезон. Конечно, я хотел отыграть в родном клубе всю карьеру. Но Всевышний так решил, что пришлось поменять клуб. И на то, скажем так, неспортивные причины были. Это жизнь, нормально. У меня нет никаких претензий. Я люблю свой клуб, «Ак Барс». И благодарен всем, кто участвовал в моем воспитании. Руководству, тренерам, персоналу – всем. Со всеми очень тепло общаюсь. Никакие обиды в голову не заходят.

А новое руководство, например Марат Валиуллин, с вами связывалось, что-то предлагали?

Мы же знаем друг друга. Конечно, простое общение было. То есть «как дела» и так далее. А о чем еще говорить, если у меня действующий контракт. Закончится он, тогда, наверное, и будет какая-то почва для разговора с Валиуллиным.

«Мы не знаем, через что им [легионерам] пришлось пройти, чтобы остаться в КХЛ. Они кормят свои семьи, век хоккеиста недолог» (на фото – Адам Рейдеборн) Фото: ak-bars.ru

«IIHF сами себе проблемы создали. Интересный чемпионат мира по хоккею прошел?»

Российский хоккей, как и весь наш спорт, остался за бортом международных соревнований. Как это оцениваете?

Как данность. А как это еще можно оценивать? Ну приняли они такое решение, для меня совершенно непонятное. И что? Интересный чемпионат мира по хоккею, что ли, прошел сейчас? Я только вчера случайно из новостей узнал, что канадцы там немцев обыграли, а латыши третьими стали. А больше про этот чемпионат ничего и не знаю, матчи не смотрел. И энхаэловцы не приехали. Не скажу, что такой чемпионат вызывал интерес. Этому далеко до Олимпиады или Кубка мира. А тут еще не допускать Россию, которая всегда борется за высокие места. С нашей командой интерес к ЧМ был бы выше. Да и те же белорусы тоже всегда кусаются. Думаю, в IIHF сами себе проблемы создали. Вон чемпионат мира по боксу проходил, русские там были, а проблем не было.

Насчет отсутствия единых стандартов допуска россиян есть еще такой вопрос. В США без проблем играют в НХЛ российские игроки. Так почему там создали ситуацию, при которой в Европе россиян не должны допускать к международным соревнованиям?

Это уже политический момент, нам сказали в это не лезть (смеется). Но я добавлю к вашему вопросу, что у нас в КХЛ канадцы и американцы играют без проблем, а вот европейцы если и приезжают, то со скандалами. Чуть ли не изгоями становятся в своих странах. Тоже ведь вопрос. Вот в баскетбольном УНИКСе американец спокойно, без проблем играл в этом сезоне. Ему нравится в России, хочет продолжать выступать. Может, сами европейские хоккеисты и рады сыграть в КХЛ, но не приезжают из-за осуждения в своих странах.

Но тот же Адам Рейдеборн играет в КХЛ, хотя он швед. Вы с ним вместе еще в «Ак Барсе» играли.

Да, и проблем нет. Так же и Шулак, и Йордан играют. Но мы тоже не знаем, через что им пришлось пройти, чтобы остаться в КХЛ. Они кормят свои семьи, век хоккеиста недолог.

«В финале Кубка Гагарина играли привычные фавориты – команды с высоким бюджетом» Фото: ak-bars.ru

«Я не считаю, что нужно набирать команды в КХЛ чисто для количества»

КХЛ ужесточает потолок зарплат, повышает «пол зарплат». Это уравнение лиги – хорошая история или нет?

Это только время покажет. С одной стороны, у нас «Адмирал» прошел первый раунд. Раньше такие команды в плей-офф-то не всегда попадали, а здесь «Салават Юлаев» выбили и «Ак Барсу» серьезный бой дали. Но опять же, в финале Кубка Гагарина играли привычные фавориты – команды с высоким бюджетом. Не как в НХЛ, где «Флорида» с восьмого места в конференции в финал Кубка Стэнли пробилась. Но опять же, мы тут с вами рассуждаем как дилетанты. У нас мало данных, нет цифр, которыми располагают в КХЛ. Я уверен, они точно знают, куда движется лига. Наше дело простое – исполнять, что они предлагают.

КХЛ покинули ряд иностранных клубов. В качестве замены – одна «Лада». Не странно, что не нашлось в большой России еще команд, которые хотели бы перейти в КХЛ и соответствовали требованиям лиги?

Я не считаю, что нужно набирать команды в КХЛ чисто для количества. Конечно, у нас есть такие хоккейные города, как Новокузнецк. Хотелось бы в них видеть клубы высокого уровня. В других городах, возможно, больше развит волейбол. Это только в Казани, Санкт-Петербурге и Москве все виды спорта на высоком уровне. А так вполне нормально, когда в каких-то городах есть только футбол, баскетбол или волейбол. Я считаю, что расширять КХЛ надо обдуманно.

«Нация – это народ, в среде которого ты родился. Я люблю свою нацию, я татарин» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обычно журналисты говорят: вы же татары-мусульмане»

В КХЛ не так много мусульман, как мы знаем. Поэтому неожиданная смена темы. У вас очень непростая карьера, много преодолений. Как в таких условиях сохранить веру в Бога или Всевышнего?

Все, что происходит, на все воля Всевышнего. Это предполагает также и преодоление неких трудностей и испытаний. Человек может запланировать одно, а обстоятельства сложатся ровно наоборот.

Человек предполагает, а Бог располагает?

Именно.

А что для вас значит быть татарином? Мусульманин – это же не всегда татарин. Мусульманином может быть и русский, и африканец – кто угодно.

На моей памяти вы единственный журналист, с кем я беседовал, кто справедливо не связывает религию с нацией (смеется). Обычно журналисты говорят: вы же татары-мусульмане. Нация – это народ, в среде которого ты родился. А религия – осознанный выбор человека. Я люблю свою нацию, я татарин. Я горд, что живу в таком прекрасном городе, как Казань. И здесь все дружно живут – разные народы и разные конфессии.

А именно в вашей семье татарский уклад сохранен?

Уклад скорее стандартный. У меня же мама русская. Но традиционные татарские моменты сохраняем. Стараюсь в меру возможности и ребенка учить татарскому языку. Хотя сам не владею им в полной мере. Но хочется, чтобы дети знали свой родной язык. Понятно, что не как в деревнях… Хотя и там не сказать, что люди совсем по татарскому укладу живут. Но какие-то основные моменты надо стремиться сохранять. Например, было много обсуждения о необходимости преподавания татарского языка в казанских школах. Мое мнение, что дети в Казани должны учить татарский. Причем обязательно.

Вы упомянули футбол. А за «Рубином» следите? Команда вернулась в РПЛ.

Если честно, не особо слежу за футболом. Тут вам лучше к Эмилю Гарипову обратиться. Он вам расскажет, кто-что, какие тактики. Кто кого хочет подписать, кого «Барселона» хочет купить и так далее. А мне интереснее НБА, баскетбол.

УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом российских баскетбольных чемпионатов…

Это я знаю. ЦСКА не вышел в финал вообще. Такого вроде никогда не было или очень долго. Хорошее событие по идее (смеется). Для них-то, понятно, не очень. Но болельщикам интересно.