Альберт Яруллин приступил к тренировкам с «Ак Барсом» в общей группе

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала в своих социальных сетях ролик, в котором показала, что защитник Альберт Яруллин приступил к тренировкам с командой в общей группе.

Напомним, хоккеист в течение почти полугода восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

Последний раз Альберт Яруллин появлялся на льду 21 сентября в матче против «Авангарда» (1:6).

Всего на счету защитника в нынешнем сезоне шесть матчей за казанский клуб (0+0).