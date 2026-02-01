Альберт Яруллин отправился с «Ак Барсом» на выездные матчи

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отправился вместе с казанской командой на выездные матчи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В ходе поездки «Ак Барс» проведет встречи с «Сибирью» 2 февраля и с «Трактором» 4 февраля.

Яруллин получил травму в сентябре 2025 года, а в октябре перенес операцию. С того момента защитник не выходил на лед в официальных матчах.

Состав «Ак Барса» на выезд выглядит следующим образом.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Семен Терехов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин.