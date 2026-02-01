news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2026 14:16

Альберт Яруллин отправился с «Ак Барсом» на выездные матчи

Читайте нас в
Телеграм
Альберт Яруллин отправился с «Ак Барсом» на выездные матчи
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отправился вместе с казанской командой на выездные матчи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В ходе поездки «Ак Барс» проведет встречи с «Сибирью» 2 февраля и с «Трактором» 4 февраля.

Яруллин получил травму в сентябре 2025 года, а в октябре перенес операцию. С того момента защитник не выходил на лед в официальных матчах.

Состав «Ак Барса» на выезд выглядит следующим образом.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Семен Терехов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин.

#ХК Ак барс #альберт яруллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

31 января 2026
Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

31 января 2026