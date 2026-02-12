Альберт Яруллин дебютирует в составе «Ак Барса» после травмы

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на сегодняшний матч с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Состав «Ак Барса»:

Вратарь: Тимур Билялов, Максим Арефьев

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Альберт Яруллин, Степан Терехов, Игорь Бардин.

Нападающие: Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артем Галимов, Александр Хмелевский, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Григорий Денисенко, Денис Комков, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.