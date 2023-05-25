Альберт Хузин: «Санкции заставляют нас искать новые возможности»

Альберт Хузин: «Муслюмово – это очень благоустроенный красивый край. С учетом этого мы поставили перед собой задачу наполнить общественные пространства содержанием»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Время оказалось непростым»

Вы возглавляете Муслюмовский район уже почти два года. Какие новые проекты появились за этот период?

Это время оказалось непростым, но, тем не менее, мы начали развивать несколько важных направлений. Муслюмово – это очень благоустроенный красивый край. С учетом этого мы поставили перед собой задачу наполнить общественные пространства содержанием и осуществили несколько крупных всероссийских проектов. Один из них – Всероссийский «День поля компании «Август», в котором приняли участие аграрии со всей страны. Мероприятие завершилось большим праздничным концертом, на котором присутствовало около 10 тысяч зрителей. На День поля приехали аграрии из различных регионов, они изучали новые передовые технологии агрофирмы «Август». Компания внедрила новую технологию выращивания рапса, подсолнечника, пшеницы, которая используется в Аргентине, в Бразилии, в Канаде. Сейчас «Август» масштабирует технологию на всю Россию, а начиналось это все в Муслюмово.

В чем заключается уникальность технологии?

Подсолнечник и рапс считаются пропашными культурами, а компания «Август» выращивает эти культуры без пахоты. У них есть специальное оборудование, своя экономически обоснованная технология. Проект осуществляется с 2018 года и показывает успешные результаты.

«День поля» состоял из трех частей: теоретической и практической, в ходе которой участники ознакомились с полями. А финишировало мероприятие большим концертом, на который собралась масса гостей. Люди приезжали из соседних районов – из Азнакаева, Сарманова и др. Спонсором концерта стала компания «Август». Теперь это мероприятие станет у нас ежегодным.

«Мы провели Всероссийский фестиваль “Каз омэсе”, который также прошел на высоком уровне. Откуда только люди на него не приезжали, в целом – около 700 гостей из разных регионов» Фото: muslumovo.tatarstan.ru

Кроме того, мы провели Всероссийский фестиваль «Каз омэсе», который также прошел на высоком уровне. Откуда только люди на него не приезжали, были гости даже из Екатеринбурга, в целом около 700 гостей из разных регионов. В ближайших планах провести в районе дилерскую конференцию компании «Агромастер», фестиваль «Хлеб всему голова».

Помимо событийных мероприятий решаем инфраструктурные вопросы. В Муслюмовском районе преобладают гравийные дороги. У нас были свои карьеры, и поэтому в свое время много улиц просто засыпали гравием. Но, понятное дело, на центральных улицах нужно все-таки укладывать асфальт. В прошлом году я обратился к Раису РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову, он нам помог, выделил деньги, и мы заасфальтировали четыре улицы. В этом году нам удалось включиться в федеральный проект «Жилье», в его рамках нынче заасфальтируем еще четыре улицы. В целом за два года планируется заасфальтировать 9 улиц Муслюмово. Таким образом, мы приведем в порядок 17 улиц нашего райцентра.

В районе были проблемы с водоснабжением, и сейчас мы полностью ремонтируем водопроводные сети. В этом году отремонтируем также водонапорную башню в райцентре.



«По валовому сбору зерновых мы на 4-м месте в республике»

Основной вклад в экономику вносит аграрный сектор. В рейтинге районов по сельскому хозяйству за 2022 год наш район поднялся на 8 позиций и занял 6-е место в республике. По валовому сбору зерновых мы на 4-м месте в республике с показателем 200,8 тыс. тонн.

Этот результат достигнут благодаря значительному вкладу наших инвесторов. Это компании «Август-Агро», ПК «Агромастер», ЗАО «Челны Хлеб», холдинг «Агросила». Важную роль играет и применение современных технологий.

Надеюсь, эти тенденции сохранятся. В этом году, конечно, есть определенные вопросы. Например, нас беспокоят цены на зерновые. В прошлом году тонна зерна стоила 17,5 тыс. рублей, а в этом году – 7,5 тыс. При этом выросли цены на ГСМ, подорожали запчасти. Но, несмотря на это, к посевной мы хорошо подготовились. Спасибо нашим агрофирмам, фермерам. Техника была вовремя отремонтирована, были закуплены все необходимые материалы, семенной материал, средства защиты растений. В сельском хозяйстве есть такой показатель – «накопленные удобрения на один гектар». У нас по республике была задача – получить 70 кг действующего вещества на 1 га. Мы в районе накопили больше 90 кг и стали лидерами в республике. Сейчас посевная завершается, надеюсь, отсеемся вовремя, сейчас уже ждем дождя.

Что касается молока, мы в постоянном контакте с нашими закупщиками. Цены на молоко в последнее время очень сильно падают. У нас в районе работает свой сборщик молока – кооператив «Фаиза». Он уже много лет на рынке. Отрадно, что он всегда держит цену на молоко на уровне самых высоких в республике. Закупочные цены пока удерживаем в пределах 20-21 рубля за литр. А что касается производства молока, то валовой надой составляет 71 т в сутки, рост по сравнению с прошлым годом составляет 22 т, или 31%.

«По валовому сбору зерновых мы на 4-м месте в республике с показателем 200,8 тыс. тонн» Фото: © «Татар-информ»

Что касается сельского хозяйства, то действительно район всегда был на виду. А как развиваются другие сферы экономики? Как обстоит дело со строительством технопарков, промпарков для предпринимателей?

Промпарков у нас пока нет, но они планируются. Драйвером промышленности района является компания «Агромастер». Она входит в четверку крупнейших производителей сельхозтехники в РФ. Например, в стране сейчас производится 2,5 тыс. культиваторов, из них 1200 делается у нас в Муслюмово в «Агромастере». То есть половина объемов по всей России. Предприятие очень активно развивается. С ним у нас есть совместные планы по созданию промышленного парка для производства тракторов.

Компания уже производит трактора. Недавно мы ознакомили с производством Раиса РТ Рустама Минниханова. Сейчас стоит задача – поставить производство тракторов на поток.

Для строительства промышленного парка мы выделили 2 гектара земли. У нас уже есть асфальтированная площадка, подведены газ и электричество, к середине года мы введем эту площадку в работу. Предприниматели в ней заинтересованы.

Драйвером промышленности района является компания «Агромастер». Она входит в четверку крупнейших производителей сельхозтехники в РФ Фото: © «Татар-информ»

«В ВТП района объем производства малого и среднего предпринимательства составляет 41%»

Как вы оцениваете развитие малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств? Какую долю в экономике сейчас занимают малые формы хозяйствования?

В валовом территориальном продукте района объем производства малого и среднего предпринимательства составляет 41%. Это довольно высокий показатель среди районов республики. На сегодняшний день в районе числятся 352 индивидуальных предпринимателя, 101 юридическое лицо и 936 самозанятых. В этом сегменте экономики работают около 2,3 тыс. человек. Мы уделяем им особое внимание. Регулярно проводим с ними встречи и стараемся максимально помочь в вопросах аренды, строительства, в получении федеральной и республиканской помощи. Знакомим их с основами электронной коммерции, направляем на учебу. В прошлом году специально возили наших предпринимателей в Буинск, обучали основам работы с маркетплейсами. Они даже с удивлением признавались, что не знали про эти возможности. В целом мы поддерживаем очень тесный диалог и оперативно решаем все вопросы.

«АгроЛидер» выращивает гусей. Помимо собственного производства кооператив реализует гусят жителям и фермерам района с отсрочкой платежа до осени Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это хорошо для них, для жителей района, и для нас это тоже очень хорошо»

Какая продукция реализуется через маркетплейсы?

Есть предприниматели, которые изготавливают ремни, кто-то плетет мочалки, изготавливает ручные изделия, например делают куклы по финской технологии, но одевают в национальные костюмы.

Мы рассказываем предпринимателям о формах государственной поддержки. Не все о них знают. Я лично участвую в этих встречах, на которые приглашаются представители банков, налоговых органов.

Что касается крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов. Отдельно хочется отметить два из них, это кооперативы «АгроЛидер» и «Фаиза».

«АгроЛидер» выращивает гусей. Помимо собственного производства кооператив реализует гусят жителям и фермерам района с отсрочкой платежа до осени. Благодаря этому населением района выращивается около 30 тысяч гусей в год, что в денежном эквиваленте составляет около 60 млн рублей. Другими словами, дополнительный заработок жителей района за счет ведения личных подсобных хозяйств составляет 60 млн рублей.

Кооператив «Фаиза» занимается сбором молока у населения. Это также предоставляет возможность нашим жителям иметь дополнительный ежемесячный заработок за счет содержания коров. Кроме того, кооператив стабильно держит цену на молоко на одном из самых высоких уровней в республике. «Фаиза» сейчас, чтобы не зависеть от сторонних покупателей молока, построила цех по производству сыра. Кооператив получил грант, вложил в строительство 130 млн рублей. Сейчас они могут перерабатывать все собираемое молоко. Это – хорошо для них, для жителей района, и для нас это тоже очень хорошо. Со своим предпринимателем всегда можно договориться.

«Качество произведенной продукции по многим параметрам превосходит импортные аналоги»

«Кооператив “Фаиза” занимается сбором молока у населения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Насколько экономика района почувствовала последствия санкционной политики в отношении России? В частности, в сфере АПК?

Санкции и любые трудности, возникающие в нашей жизни, заставляют нас искать новые возможности, избавляться от ненужного и собраться. Несомненно, мы почувствовали их на себе. В сфере АПК санкции отразились в основном на стоимости сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним. Что-то стало недоступно, что-то трудно приобрести. Конечно, мы уже привыкли к импортной сельхозтехнике, были даже немножко избалованы ее качеством. Но сейчас ситуация изменилась.

Основным промышленным драйвером района сегодня является производственная компания «Агромастер», которая специализируется на производстве различных видов сельскохозяйственной техники. Предприятие давно занимается модернизацией производства, оно еще до введения санкций с запасом имела производственные станки, лазерное оборудование, в том числе американское и японское. Все это позволило в кратчайшие сроки запустить программу импортозамещения. Компания «Агромастер» сейчас самостоятельно производит стойки для посевных комплексов и культиваторов. Запустилось производство различных видов гидроцилиндров и многое другое. Локализация производства составляет более 90%. При этом качество произведенной продукции по многим параметрам даже превосходит импортные аналоги. Оборудование прошло испытание и показало высокое качество во время посевных работ 2023 года.

Кроме того, компания усиленно начала заниматься ростом производительности труда. Мы видим увеличение объемов выпускаемой продукции и рост средней заработной платы в компании, за год она выросла с 60 до 75 тыс. рублей.

Еще одним достижением компании в условиях санкций стало начало производства сельскохозяйственных тракторов. Повторюсь, что в ближайшем будущем мы планируем запустить отдельную промышленную площадку для производства тракторов. В целом продукция предприятия очень востребована, заказы на нее размещаются на несколько месяцев вперед.

Район является аграрным, и поэтому понятно, что основные инвестиции последних лет приходятся на сельское хозяйство Фото: © «Татар-информ»

«На место обанкротившихся сельскохозяйственных предприятий пришли крупные инвесторы»

Как бы вы оценили инвестиционную привлекательность района, где сейчас требуются масштабные инвестиции? Какие точки роста района вы видите? Какие задачи в связи с этим решаются?

Район является аграрным, и поэтому понятно, что основные инвестиции последних лет приходятся на сельское хозяйство. Только с 2016 года в аграрный сектор инвестировано около 10 млрд рублей. Это связано с тем, что на место обанкротившихся сельскохозяйственных предприятий пришли крупные инвесторы, среди которых, например, агрофирма «Август-Агро», холдинг «Агросила». На долю этих компаний приходится 8 млрд рублей инвестиций. Вместе с ними подтянулись и внутренние инвесторы, которые также начали закупать современную технику и оборудование, внедрять новые технологии, модернизировать свои производственные процессы.

Вместе с тем новой точкой роста является развитие туризма. Природа Муслюмовского района очень красивая, и мы будем использовать этот фактор. У нас есть несколько площадок для проведения культурных массовых мероприятий республиканского и российского уровня. Я уже говорил о некоторых из них. Наряду с ними мы планируем в этом году провести дилерскую конференцию компании «Агромастер», фестиваль «Хлеб всему голова», организовать сплав на плотах по реке Ик, построить глэмпинги. Есть договоренность с туристической компанией из Оренбурга по организации двухдневных туров в Муслюмово. Планируем летом запустить маршруты. Развитие данной отрасли повлечет за собой и занятость точек общественного питания, гостиниц, продажу сувениров, будет способствовать созданию новых рабочих мест в сфере обслуживания, росту поступления налогов в бюджет района. Я думаю, все это придаст серьезный импульс развитию района.

«В прошлом году мы возродили фестиваль троек-упряжек. Из каждого сельского поселения приехало по тройке, фестиваль имел бешеный успех» Фото: muslumirc.ru

В прошлом году мы возродили фестиваль троек-упряжек. Из каждого сельского поселения приехало по тройке, фестиваль имел бешеный успех. Люди специально приходили посмотреть на лошадей. Любовь к ним, видимо, у нас в корнях сидит. В этом году совместно с Казанской школой рока проведем очень масштабное мероприятие под названием «ИкРок». Мы его организуем для школьников, молодежи. Уже подтвердили свое участие 15 команд со всей республики. Собираются приехать три команды из Башкирии. Как родилась эта идея? Я подметил, что дети на улице играют на гитарах. Но серьезно с ними никто не занимался. Мы за счет районных источников приобрели оборудование, клавишные, ударные инструменты, сделали кабинет и сказали: «Творите!» Сейчас у нас есть уже три вокально-инструментальных ансамбля. Минмолодежи РТ выделило нам грант, и вот на эти средства мы проведем у себя 3 июня хороший фестиваль.

Какова ситуация на рынке труда. Что с рабочими местами? Какая динамика безработицы?

Ситуация примерно такая же, как и в целом по республике. Процент безработицы в последнее время заметно снизился и составляет 0,35%. Сейчас есть всего около 90 вакансий. Пришли инвесторы на молочный завод, они ищут сотрудников, есть потребность в трудовых ресурсах в аграрном секторе, в общепите, нужны учителя, медики. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы привлечь молодежь, над тем, чтобы молодым семьям было комфортно жить и работать в районе. Мы можем обеспечить работой всех, кто в ней нуждается.

«В компанию “Август” приезжают на работу специалисты со всех регионов России. В животноводческий комплекс зоотехники приезжают семьями» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У меня у самого два месяца назад дочка родилась»

Какова динамика численности населения? Какие тенденции наблюдаются в этом плане? Люди приезжают, уезжают?

Это довольно больная тема. За последние 10 лет население уменьшилось на 12,5%.

За счет оттока молодежи?

По разным причинам. Была большая разница между рождаемостью и смертностью. В прошлом году эта ситуация более-менее стабилизировалась. Что касается молодежи, то не сказал бы, что у нас такой уж большой отток молодежи. В последние годы мы очень многое делаем для того, чтобы молодежь оставалась у нас. Знаете, в компанию «Август» приезжают на работу специалисты со всех регионов России. В животноводческий комплекс зоотехники приезжают семьями. Я с ними общаюсь, расспрашиваю о том, чем помочь. Помимо рабочих мест, обеспечения жильем, конечно, нужны и условия для воспитания детей. В Муслюмово очень хорошо оснащены детские сады, школы. У нас есть Центр внешкольного развития «Кванториум», где дети занимаются робототехникой. В этом году мы проводили республиканский конкурс по робототехнике, на который приехали участники из 17 районов республики. Работает прекрасная Школа искусств, функционируют спорткомплекс и два бассейна, ребята постоянно занимают в республике призовые места. В городе ведь как: ребенка нужно в школу отвезти, привезти, на кружок свозить. А в районе все это в шаговой доступности. Дети ходят самостоятельно, тренер и руководители всех знают в лицо. Если вдруг кто-то не пришел, могут позвонить родителям. Все находится под контролем. Дети более свободны и могут заниматься несколькими видами спорта и еще чем-то. У нас есть 3D-кинотеатр, современное кафе. В райцентрах сейчас действительно жить комфортно.

Не могу не сказать о том, что в прошлом году наш выпускник получил 200 баллов по итогам ЕГЭ: 100 баллов по химии, 100 баллов по биологии. Таких ребят в республике всего шесть человек. Если у самого человека есть желание, то все возможности для учебы есть. Педагоги, школа в целом у нас работают на достаточно высоком профессиональном уровне.

Сколько человек сейчас проживает в районе в целом и в том числе в районном центре?

В Муслюмовском районе проживает 18 828 человек. Если посмотреть в разрезе возраста, то 17% населения – это дети и подростки в возрасте до 14 лет, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет 23% от общего числа населения. От 35 до 65 лет – 40%, старше 65 лет – 20%. Состав, как видите, достаточно сбалансированный. Дети рождаются, слава Всевышнему. У меня у самого два месяца назад дочка родилась, так что я тоже молодой отец. Улучшаем демографию как можем.

«Мы даже палки для скандинавской ходьбы закупали, раздали пенсионерам. Получили очень хороший отклик, поэтому будем эту программу продолжать» Фото: © «Татар-информ»

«Может, совпадение, но, тем не менее, это факт. Что-то сработало»

Как обстоит дело с развитием системы здравоохранения?

Когда-то мы были в республике в красной зоне по смертности. Когда я возглавил район, мы запустили программу «Пятилетка здоровья». Она включает несколько направлений. Первое – модернизация системы медицины. Второе – пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом, физической культурой. Третье – духовное развитие. И четвертое – внимание к здоровью людей преклонного возраста. Мы даже палки для скандинавской ходьбы закупали, раздали пенсионерам. Получили очень хороший отклик, поэтому будем эту программу продолжать.

В прошлом году приобрели для нашей больницы компьютерный томограф. Кабинет для размещения оборудования и приема пациентов отремонтировали за счет спонсоров. Помогли компании «Август», «Челны Хлеб» и др. В этом году нам выделили новый аппарат для флюорографии. Тоже отремонтировали кабинет и установили. Хирурги обратились, попросили помочь с некоторыми медицинскими инструментами. Тоже закупили с помощью спонсоров, в частности компании «Агромастер».

В прошлом году приобрели для нашей больницы компьютерный томограф Фото: muslumovo.tatarstan.ru

Всем бригадам скорой помощи приобрели за счет средств спонсоров комфортную спецодежду. Это только некоторая часть той работы, которую мы делаем в рамках программы «Пятилетка здоровья», включающей также и большой объем ремонтных работ. И, знаете, с марта прошлого года район вышел из красной зоны по смертности. Может, совпадение, но, тем не менее, это факт. Что-то сработало. Сейчас ситуация более-менее стабильная.

Как реализуются программы самообложения? Какие работы проводятся и проведены в рамках этой программы? Как население относится к этой теме?

С самого начала запуска программы Муслюмовский район активно включился в работу. В первый же год муслюмовцы стали собирать по 1 тысяче рублей с человека. Вначале было непросто. Но постепенно люди стали видеть результаты. Сейчас, в зависимости от поселений и задач, собираем в диапазоне от 700 до 3 тысяч рублей. За все время работы программы в районе произошли значительные изменения. Сделана огромная работа по благоустройству района. В селах отремонтированы дороги, водопроводы, приведены в соответствие с нормативными требованиями территории водонапорных башен, на улицах установлено освещение.

«Сделана огромная работа по благоустройству района. В селах отремонтированы дороги, водопроводы, приведены в соответствие с нормативными требованиями территории водонапорных башен» Фото: muslumovo.tatarstan.ru

К примеру, село Альметьево испытывало серьезные проблемы с водоснабжением. На части улиц водопровод был, на части – нет. Вода была также плохого качества. Жители села собрали по 4,5 тысячи рублей. С учетом софинансирования со стороны республиканского бюджета получилась хорошая сумма. На эти средства заменили водонапорную башню, провели воду на все улицы. А после окончания работ устроили «Праздник Воды», на который приехали и уроженцы села, и гости со всей республики. Получился замечательный праздник.

В самом райцентре также проделана огромная работа. Программа для муслюмовцев понятна, ведь население района увидело, что от них зависит количество собранных денег и выбор направлений их использования. Во время сходов граждан каждый глава поселения отчитывается об использовании средств. Эта программа остается очень востребованной.

В этом году около 5 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт водонапорной башни в селе Муслюмово. В результате мы сможем обеспечить стабильное водоснабжение для жителей районного центра. Кроме того, деньги будут использованы на летнее и зимнее содержание дорог, ремонт систем водоснабжения и др. В прошлом году за счет этих средств запустили фонтан в центре Муслюмово с разноцветным освещением. Он стал любимым местом для прогулок всех жителей, независимо от возраста.

Надеюсь, что программа самообложения будет действовать и в будущем. У нас в районе нет нефтяников, поэтому нет и больших денег. В этих условиях самообложение помогает решать многие насущные проблемы населения.

В этом году около 5 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт водонапорной башни в селе Муслюмово. В результате мы сможем обеспечить стабильное водоснабжение для жителей районного центра Фото: muslumovo.tatarstan.ru

«Ежедневно около 200 человек выезжает на работу в близлежащие города»

Как Муслюмовский район интегрирован в общие процессы развития Челнинской (Камской) агломерации? Насколько значима маятниковая миграция из района? Какие положительные и отрицательные стороны есть в такой близости от крупного промышленного города?

Мы расположены всего в 80 км от Набережных Челнов, поэтому взаимодействие между городом и районом сложилось исторически. Наши предприниматели закупают в Челнах промышленные и продовольственные товары, строительные материалы.

Такая близость к городу имеет большие плюсы. Например, компания «Агромастер», заключила договор с «КАМАЗом» по производству автозапчастей. Для нас это означает диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и гарантированную выручку для предприятия. Компания «Челны Хлеб» в последние годы вложила в аграрный сектор района, в сельхозпредприятия около 500 млн рублей. «Челны Хлеб» является инвестором агрофирмы «Туган як – Родные края». В свою очередь агрофирма выступает основным поставщиком продовольственной пшеницы и ржи для выпечки хлеба. Так что связи есть, может быть не всегда очевидные, но достаточно крепкие.

Что касается трудовой миграции, то ежедневно около 200 человек выезжает на работу в близлежащие города. Я не считаю это большой проблемой. Мы не можем обеспечить всех подходящей и удовлетворяющей индивидуальные потребности работой. Где-то, может быть, другой уровень зарплаты. У кого-то, может быть, специальность не подходит для района. Или еще какие-то причины. В зимний период работники наших агрохолдингов привлекаются к работе в Набережных Челнах, проводят ремонт сельхозтехники. Таким образом они получают стабильную зарплату и зимой. Я вижу в этом только плюсы.

Какова сейчас средняя заработная плата в районе?

По сельскому хозяйству в прошлом году у нас средняя зарплата составляла 45,5 тыс. рублей, в позапрошлом году было около 39 тысяч рублей. Так что наблюдаем неплохой рост. Но есть куда расти. Работаем в этом направлении с руководителями наших предприятий.

В свое время мы делали интервью с вашим предшественником на посту главы района, очень сильным руководителем. Он рассказывал нам про кодекс муслюмовца. Этот кодекс продолжает действовать?

Все, что сделано Рамилем Хамзовичем Муллиным, мы стараемся сохранять и развивать. Я ведь сам трудился в его команде в должности начальника Управления сельского хозяйства. Кодекс муслюмовца мы делали вместе. Там же очень хорошие принципы: уважай старших, уважай свои традиции, знай своих предков и т.д. Все это являются основой воспитания. Мы придерживаемся этих принципов. Благоустраиваем Муслюмово, соблюдаем чистоту, сажаем деревья, стрижем газоны. Все это лежит в основе воспитания как взрослых, так и детей.

«Я не сторонник авторитарного стиля руководства. Во время обсуждения каждый может высказать свое мнение. Но если мы уже приняли решение, то нужно его выполнять» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я всегда выступаю за диалог»

Вы один из «молодых» глав районов республики. Как выстраиваете коммуникации с населением? Есть ли с этим какие-то сложности? Каковы особенности черт характера муслюмовцев?

Муслюмовцы – перфекционисты. У них нет понятия «среднее», у них есть только «лучше и лучше». Это проявляется и в спорте, и в учебе, и в работе.

Вот, к примеру, компания «Агромастер». Сегодня она входит в число четырех крупнейших в стране в области производства сельхозтехники. У нас есть уникальное КФХ «Чайка», которое изготавливает половину отечественного сырья для производства вакцины от гриппа. Много подобных примеров.

Перфекционизм – очень сильное качество, не дающее расслабиться. Муслюмовцы требовательны и к себе, и к руководству района. Если что-то сделаешь кое-как, сразу получишь замечание. Я сам лично участвую во всех мероприятиях, во всех сходах граждан, бываю в каждом селе. Мы с уважением общаемся с жителями.

Я всегда выступаю за диалог. Для меня было открытием, что многие люди обращаются со своими вопросами через социальные сети. В частности, очень много сообщений приходит на мой аккаунт во «ВКонтакте». Наша работа ведь не всегда видна, и мы тоже стараемся доносить до населения информацию о нашей деятельности через социальные сети. Рассказываем о событиях, проходящих в районе, обосновываем те или иные действия и решения. По моим ощущениям, население нашу работу видит и поддерживает.

Я не сторонник авторитарного стиля руководства. Во время обсуждения каждый может высказать свое мнение. Но если мы уже приняли решение, то нужно его выполнять. Чтобы не было такого, что кто-то будет за спиной ходить и говорить, что решение неправильное. Я именно в этом вижу суть командной работы.

В последнее время нас всех очень объединила СВО. Мы почувствовали сильную поддержку от населения района, от предпринимателей. Наш земляк Рузаль Мингазов уже восемь раз побывал в зоне СВО. Он объявляет сбор средств и закупает необходимое для наших мобилизованных. Люди сегодня сильно сплотились. Мы стали жить как одна большая семья. Очень приятно чувствовать поддержку населения. Когда есть такая поддержка, конечно, хочется больше выкладываться. Это придает силы, мотивирует. Главное, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми.