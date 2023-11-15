Альберт Хабибуллин: Роль ТОСов при одноуровневой системе самоуправления только возрастет

При введении одноуровневой системы самоуправления в России роль территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) будет только возрастать. Таким мнением по итогам заседания Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению поделился его председатель Альберт Хабибуллин.

«Все мы в ожидании возможных изменений федерального законодательства по местному самоуправлению, которые предполагают переход на одноуровневую систему. На наш взгляд, в таком случае роль территориальных общественных самоуправлений как связующего звена между властью и избирателями будет только расти», — заявил он.

На заседании обсудили текущую работу системы самоуправления и деятельность ТОСов в Татарстане. На сегодняшний день в республике работает свыше 460 таких органов, почти 30 из них выступают в качестве юридических лиц. Ежегодно в регионе проходит конкурс для определения лучших территориальных общественных самоуправлений. С этого года призовой фонд увеличен почти в полтора раза, рассказал заместитель исполнительного секретаря совета муниципальных образований Татарстана Сергей Столяров.

«В этом конкурсе ежегодно определяются 120 победителей. С этого года призовой фонд увеличен с 50 до 73 млн рублей. Тридцать победителей получают по 1 млн рублей, далее со второго по пятое место — 800, 600, 400 и 200 тыс. рублей», — пояснил он.

Заседание комитета прошло в библиотеке на улице Гаврилова, где свою деятельность осуществляет ТОС «Савиново». Его председатель Ильдус Салахов выступил с несколькими предложениями по внесению изменений в работу самоуправлений в республике.

«Я считаю, необходимо возродить программу „Поселок", чтобы жители могли полностью пользоваться всеми доступными услугами ЖКХ, вновь начать работу социально-педагогических комплексов. А также предлагаю создать норму, по которой подрядчик не сможет получить деньги за работу, пока ее не подтвердит ТОС», — предложил Салахов.

Кроме того, среди его инициатив присутствовали возможность софинансирования детских мероприятий в микрорайонах через ТОСы и создание клубов по интересам для пожилых людей.