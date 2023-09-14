Альберт Валеев переизбран заместителем председателя Счетной палаты Татарстана

Альберт Валеев вновь назначен заместителем председателя Счетной палаты Татарстана, такое решение было принято на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. Этот пост он занимал с октября 2006 года, а в 2017-м был переизбран на новый шестилетний срок.

«Председателем Счетной палаты Алексеем Демидовым в Государственный Совет внесена кандидатура Альберта Валеева на должность заместителя председателя», — рассказал руководитель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он подчеркнул, что кандидатура Валеева соответствует всем квалификационным требованиям.