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Руc Тат
Общество 14 сентября 2023 13:02

Альберт Валеев переизбран заместителем председателя Счетной палаты Татарстана

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Альберт Валеев вновь назначен заместителем председателя Счетной палаты Татарстана, такое решение было принято на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. Этот пост он занимал с октября 2006 года, а в 2017-м был переизбран на новый шестилетний срок.

«Председателем Счетной палаты Алексеем Демидовым в Государственный Совет внесена кандидатура Альберта Валеева на должность заместителя председателя», — рассказал руководитель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он подчеркнул, что кандидатура Валеева соответствует всем квалификационным требованиям.

#заседание госсовета рт #Счетная палата РТ
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