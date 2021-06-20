Альберт Шиабиев: «Далеко не каждый художник может быть успешным менеджером»

— Альберт Хазинурович, в чем особенность казанской художественной школы?

— Этот термин родился в прошлом веке и стал брендом. Особенность казанской художественной школы в том, что многие талантливые художники были талантливыми преподавателями. Они передавали молодым опыт наших мастеров и нарабатывали свои навыки преподавания основ изобразительного искусства. Так появилась сильная самобытная казанская художественная школа, о которой знают не только в России, но и за рубежом.

Основателем школы считается Николай Фешин, который в 1923 году эмигрировал в США. В 70-е годы несколько татарстанских художников уехали в Голландию, Францию, и галеристы даже на афишах их выставок писали: «Казанская художественная школа».

— Как выстроена система художественного образования в Татарстане?

— У нас сильная система, начиная с художественных школ, где есть свои традиции. Там работают настоящие подвижники. Следующая ступень — Казанское художественное училище имени Фешина, открытое в 1895 году. В последние годы мощно заявил о себе Казанский техникум народных художественных промыслов. Там тоже работают талантливые, креативные педагоги, превратившие заурядное училище в настоящую творческую лабораторию. Они почувствовали время — сегодня у молодежи востребованы профессии, связанные с народными ремеслами. На рынке сувенирной продукции очень востребован не ширпотреб, а то, что сделано руками, по традиционным технологиям. Особой популярностью пользуется факультет, где обучают ювелирному делу.

Художник не должен быть голодным

— Создание картины — процесс, требующий уединения. Для чего художникам объединяться в Союз?

— Для некоторых художников важно быть в Союзе, чтобы чувствовать себя частью большого творческого сообщества. А для некоторых это вопрос больше прагматичный: Союз помогает в организации выставок, решении многих других вопросов.

— С какими проблемами сталкиваются художники?

— Огромная проблема — отсутствие рынка произведений изобразительного искусства. В советские времена государство закупало картины централизованно. Министерству культуры РТ надо отдать должное — в отличие от многих других регионов в республике выделяются средства для ежегодных закупок картин татарстанских художников. Это для нас большое подспорье. Но на эти деньги все равно прожить сложно. Многие художники работают на заказ, уходят в дизайн, иллюстрируют книги, занимаются оформительством, преподают, чтобы была хоть какая-то стабильная зарплата.

— В век интернета и цифровых технологий, наверное, стало проще заявить о себе, находить покупателей для картин?

— Проще для тех, кто целенаправленно работает на продажу. А для тех, кто занимается академической живописью, фундаментальным искусством, все не так просто. Многие пишут работы, выставляют их на интернет-аукционах. Но далеко не каждый художник может быть успешным менеджером, продвигая на рынке свое творчество. Продавать тоже надо уметь. Это тоже искусство.

— Известная фраза, что настоящий художник должен быть голодным, — заблуждение?

— Судьба многих известных художников складывалась драматично и даже трагично. Профессия на самом деле не из легких… Хотя со стороны может показаться, что это совсем не так. Знаете, наш замечательный художник Александр Бусыгин рассказывал мне, как решил стать художником. Однажды в детстве на улице он увидел человека, который рисовал, и подумал: «Вот, все вкалывают, а он просто рисует. Отличная работа! Тоже хочу так работать!» Сегодня, если парень любит рисовать и хочет поступать в художественное училище, он должен хорошо подумать, сможет ли, став художником, достойно обеспечивать семью.

Зачем творцу мастерская?

— В чем вы видите основную задачу Союза художников?

— Их несколько. У Союза художников РТ нет своей выставочной площадки. В Галерее современного искусства Музея изобразительных искусств РТ мы можем показывать работы наших художников. Есть Национальная художественная галерея «Хазинэ». Но этих выставочных площадей мало.

Задача вторая. Раньше у художников была возможность работать на творческих дачах. Мы стараемся возродить эту традицию. В Ютазинском районе нам под этот проект выделили помещение. Сейчас проводим внутреннюю отделку. Но все это делается на личных контактах.

Задача третья — помощь художникам в реализации картин. Мы создаем интернет-площадку, где можно будет их купить.

Еще одна важная задача — принимать более активное участие в разработке и создании оригинальной сувенирной продукции.

— Насколько татарстанские художники обеспечены мастерскими?

— Мастерских не хватает. Я слышал, что в городках Германии новые дома строят по проектам, в которых уже предусмотрены мансарды под мастерские, их можно арендовать. Правда, задорого. У нас ситуация лучше — художники пользуются мастерскими бесплатно, они оплачивают только коммунальные услуги. Только мало в Казани мастерских.

— А многие искренне считают: «Зачем художнику мастерская? Поставил дома мольберт и рисуй…»

— Если бы все было так просто… Не в каждой квартире можно выделить отдельный угол, не говоря уже об отдельной комнате, для занятий живописью, хранения холстов, рам, кистей, красок… Постоянный запах краски, растворителей будет мешать домашним. Для мастерской нужно просторное, хорошо освещенное помещение.

Крымская миссия и «Татарский квадрат»

— Союз художников РТ — инициатор очень интересных ежегодных проектов, например «Крым в моем сердце»…

— «Крым в моем сердце» — это не просто съездили и порисовали. Это выставки, мастер-классы, творческие встречи… Мы знакомим гостей Крыма с творчеством татарстанских художников и организуем ответные выставки.

Доброй традицией стала выставка наших художников в Москве, Совете Федерации. В год 100-летия образования ТАССР мы подготовили 100 работ размером 100 на 100 сантиметров. Выставка сразу получила название «Татарский квадрат». Ее уже просят показать в соседних регионах.

— Летом прошлого года состоялся всероссийский пленэр «Со-творение — Омэ». 30 художников из разных регионов России приехали в Татарстан и писали Казань, Болгар, Свияжск.

— Это были именитые художники со всей страны. Мы назвали проект «Омэ», что в переводе с татарского языка означает «коллективная помощь или совместный труд». В старину у татар был обычай, когда всей деревней строили дом для молодой семьи. «Омэ» — это праздник во время работы. Для пленэра самое точное и емкое название.

По итогам 11 дней работы художников была открыта большая выставка в Галерее современного искусства, потом мы показали эти работы в Свияжске, Болгаре, Нижнекамске, Набережных Челнах, Лениногорске. Часть картин художники подарили детским домам, реабилитационным центрам, краеведческим музеям Татарстана.

«До и После»: Чистополь глазами живописцев

— В начале мая Союз художников РТ провел еще один пленэр — в Чистополе…

— Проект «Старинный Чистополь. Возрождение» необычный, исторический. Мы реализовали его при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов. В Чистополь приехали 35 известных живописцев России, среди них 5 действительных членов Российской академии художеств. Цель пленэра — привлечь внимание россиян к старинному купеческому городу. Две недели мы рисовали старинные дома, знаковые места, связанные с историей Чистополя, известными писателями, которые во время Великой Отечественной войны были эвакуированы сюда.

Около 100 работ составили экспозицию, которая открылась в выставочном зале Чистопольского историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Потом передвижная выставка отправится в Казань, города Татарстана, Москву, Санкт-Петербург. Каждая картина снабжена исторической справкой о здании, с которым были связаны важные события в жизни города и России.

— Проект будет иметь продолжение?

— В Чистополе идет большая реконструкция исторического центра города. Мы планируем вернуться туда в 2025 году и сделать масштабную экспозицию «До и После», чтобы показать, как было и как стало.

Интервью подготовила Ольга ИВАНЫЧЕВА для газеты «Казанские ведомости»