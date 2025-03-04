Альберт Сафиуллин: «Эта встреча – важный показатель доверия между Президентом и Раисом»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Эти отношения складывались годами и говорят о том, насколько важен для страны наш Татарстан в лице Раиса РТ Рустама Минниханова». Своим мнением о встрече Президента России Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова с «Татар-информом» поделился ветеран боевых действий на территории Афганистана, член Общественного совета программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана», отец Героя России Айнура Сафиуллина Альберт Сафиуллин.

«Владимир Путин начал встречу с Рустамом Миннихановым со слов "давно не виделись”, что уже располагает к дружественному общению. Эти отношения складывались годами и говорят о том, насколько важен для страны наш Татарстан в лице Раиса РТ Рустама Минниханова. На встрече Рустам Нургалиевич озвучил, какую колоссальную работу ведут в республике, насколько она стала масштабной. Это видно и по показателям отраслей экономики, что характеризует ответственный подход к любому поручению Президента страны», – отметил он.

Отдельно Альберт Сафиуллин отметил вопросы, касающиеся СВО. По его словам, нельзя не обратить внимание на значительный вклад Татарстана в помощи бойцам СВО, в том числе оказание постоянной гуманитарной поддержки и заботе о семьях участников СВО.

«Вместе со всей этой работой идут процессы и в социальной сфере. Во время встречи затронули отношения религиозных конфессий, как сказал Рустам Нургалиевич: “Во всем достигнуто согласие”. Владимир Владимирович это отметил словами: “У вас это получается”. Для меня эта встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова является важным показателем доверия между Президентом страны и Раисом республики. Руководство республики не жалеет ни сил, ни средств для реализации всех поставленных Президентом страны задач», – подытожил он.

Одним из самых важных этапов в жизни участников СВО Альберт Сафиуллин назвал инициирование Раисом РТ программы «Батырлар. Герои Татарстана».