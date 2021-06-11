Альберт Садыков: «Казани сейчас явно не хватает парусов»

«Не секрет, что парусный спорт называют шахматами на воде»



- Альберт Рашидович, расскажите о соревнованиях по парусному спорту, которые начнутся 11 июня в Казани.



- В этом году мы впервые в Республике запускаем этапное соревнование «Кубок Химграда» в классе яхт «Ракета-610». Это спортивная килевая яхта отечественного производства, которая вмещает команду от 3 до 5 человек. Соревнования проходят в формате гонок с пересадками, таким образом все команды находятся в равных условиях. Яхты для соревнований предоставляются организаторами. Формат соревнования – одновременный старт всех яхт и побеждает тот, кто проходит дистанцию первым. Регата будет проходить в 4 этапа – с июня по сентябрь, по одному этапу в месяц по выходным дням.

Фото: Михаил Захаров





Гонки с пересадками – это короткие, зрелищные, динамичные гонки, яхты проходят дистанцию максимум за 20 минут. В прошлом году в подобном формате на акватории Казанки напротив Чаши проходили этапы Национальной парусной Лиги, соревнование было приурочено ко Дню Республики Татарстан. В целях популяризации парусного спорта мы нацелены на возрождение традиций развития парусного спорта в республике, когда крупные предприятия и ВУЗы имели свои парусные секции, поэтому проводим активную работу среди студентов и представителей компаний.



- Как распределяются обязанности экипажа во время соревнований?



- Команда обычно состоит из четыре-пяти человек. Одни человек находится на руле – он направляет лодку. Еще один человек занимается настройкой грота – это парус, который находится ближе к корме. Впереди есть еще один парус – стаксель. Им тоже надо управлять. Также на попутных ставят самый большой парус – геннакер. Обоими передними парусами управляет еще один член команды. Есть еще одна обязанность – это тактик команды. Обычно эту роль выполняет самый опытный член экипажа. Это человек, который анализирует поведение других команд на воде, следит за заходами ветра, где и в какой момент необходимо оказаться лодки и направляет рулевого. Не секрет, что парусный спорт называют шахматами на воде – во время гонки необходимо сопоставлять и анализировать многие факты и быстро принимать правильные тактические решения, что в итоге приводит к победе.

Фото: Михаил Захаров



«За последние 20 лет многое пришло в упадок»



- А реально ли плыть против ветра?



- Яхта не идет против ветра, она всегда идет под небольшим углом. Больше чем на 15 градусов к ветру пойти невозможно. В идеале, чтобы яхта шла быстро, необходимо идти под углом 20-25 градусов к встречному ветру.



- Вы находитесь во главе федерации последние полтора года. Какими видите свои основные задачи?



- В течение первого года мы в основном занимались базисными вещами. За последние 20 лет многое пришло в упадок, развалились яхт-клубы, которые раньше принадлежали заводам и ВУЗам, была утрачена матчасть, ушли многие тренеры и их сейчас приходится искать. В свое время Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение развивать и восстанавливать инфраструктуру развития маломерного флота. Мы плотно работаем с администрациями городов и республики. Нас поддерживает председатель попечительского совета федерации, министр промышленности и торговли Альберт Каримов.



Несмотря на то, что через республику проходит много рек – Казанка, Волга, Кама, Вятка, достаточно крупных, по которым ходят как моторные и пассажирские суда, так и яхты, на их берегах фактически нет инфраструктуры, где можно было бы спокойно встать.

Фото: Михаил Захаров





Например, в Тетюшах есть много интересных музеев, но попасть туда можно только поехав в объезд на автомобиле или автобусе либо на крупном теплоходе. На маломерном судне туда пристать практически невозможно. Такая же история в Болгаре. Благодаря инициативным людям построен туристический причал в Свияжске, а теперь там помимо причала, который обслуживает пассажирские теплоходы, существует еще и туристический дебаркадер, куда может встать маломерный флот. В этом плане Свияжск очень сильно выигрывает, и фактически все наши туристические маршруты идут туда.

«Надеемся, что в следующем году на реке Казанка появится яхт-клуб»



- Сколько на данный момент в Республике спортшкол по парусному спорту?



- Сейчас существуют три спортшколы. Первая – школа «Авиатор» в Казани – базовая для сборной республики. Вторая – школа «Заря» в Набережных Челнах. Это государственные школы при Минспорте Татарстана. Была еще одна школа в Елабуге, и до сих пор мы боремся, чтобы ее вернуть. Она проходила по линии министерства образования. Там есть тренеры, есть матчасть, но, к сожалению, нет школы. И в этом же году по просьбе руководства завода имени Горького, мы прикладываем усилия, чтобы организовать на базе уже существующей при яхт-клубе «Дельфин» школы республиканскую спортшколу олимпийского резерва.

Фото: Рамиль Гали





Сейчас мы готовим детей, которые занимаются парусным спортом и достигают определенных высот. У нас есть и чемпионы России, и победители первенств страны, но, к сожалению, это не является массовым. Мы же хотим, чтобы это было поставлено на поток, но для этого нужны как денежные, так и человеческие ресурсы. Надо и тренеров обучать, чтобы они знали новейшие методики. И для этого в первую очередь нужна база. Мы очень надеемся, что в Казани в следующем году на реке Казанка появится яхт-клуб в рамках модернизации береговой линии. Этот вопрос прорабатывался и надеюсь, что мы совместными усилиями с администрацией города его решим.



- А если говорить о школах для получения прав на управления яхтой?



- В настоящий момент в Казани существуют две аккредитованные школы по судоводителей маломерных судов, нацеленные на людей, которые сами хотят управлять парусной яхтой. Школы предоставляют возможность пройти обучение и получить как российские права – для хождения по внутренним водам, так и международные. Также в наших ближайших планах – открытие в Казани филиала одной из крупнейших в России московской парусной школы с огромным опытом практического обучения и высокими стандартами преподавания.

Фото: Михаил Захаров

«В 80-90-е годы на Казанке было очень много яхт»



- Насколько дорогое удовольствие – иметь оборудование для занятий парусным спортом?



- Весь мир сейчас отходит от того, чтобы владеть чем-либо. Это всегда выходит дороже, чем брать в аренду. Что касается детского спорта, то обучение в наших школах бесплатное. Любой желающий может прийти и ему по мере обучения выдадут лодку. Если брать лодки класса «Ракета-610» - они были приобретены при поддержке АО «Технополис Химград», который является титульным спонсором нашей федерации. Участвовать в соревнованиях на этих яхтах может любой желающий. Я мечтаю о том, чтобы на всех наших акваториях появились паруса. Два года назад на озере Кабан в центре города проводились соревнования Национальной парусной Лиги, а также детские соревнования в классе «Оптимист» – было очень много зрителей, настолько это было необычно для Казани и красиво. В 80-90-е годы на Казанке было очень много яхт – я сам тогда занимался в парусной секции КАИ. Мы хотим это возродить — это уникальный вид досуга для горожан и привлекательный вид отдыха для приезжающих туристов. Казани сейчас явно не хватает парусов.

Фото: Владимир Васильев





Также хотелось бы задействовать и водные акватории по всей республике. Это Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Рыбная Слобода, Камско-Устьинский район, и озера, которые есть в Альметьевске, например. У нас очень много возможностей, которые можно использовать. Что касается стоимости оборудования, то, например, детскую лодку класса «Оптимист» можно купить не в гоночном комплекте до 100 тысяч рублей, а гоночную модель — за 180 тысяч.

«Лаишево – отличное место для парусной регаты в рамках Олимпиады»



- Какие регионы в России сейчас наиболее развиты в парусном спорте?



- Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Краснодарский край. Если в этих регионах выйти на акваторию даже в будни, создается такое чувство, что в стране нет футболе, а есть только парусный спорт. Там столько яхт! Надеюсь, что в течение пяти лет у нас это тоже появится. Видно, что парусный спорт меняется, будет меняться и здесь. Появляются новые лица и компании, в том числе, заинтересованные в развитии этого вида спорта.

Альберт Садыков и Владимир Леонов. Фото: Владимир Васильев





- Можно помечтать: если Казань будет выдвигаться на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, о чем министр спорта РТ Владимир Леонов говорил ранее, то для проведения соревнований по парусному спорту необходимо задействовать уже имеющуюся инфраструктуру в другом регионе (как на московской Олимпиаде-1980 парусная регата проходила в Таллине), либо развивать свою. Но есть ли в Татарстане водные условия для проведения олимпийской регаты?



- Однозначно есть. Соревнования по парусному спорту в рамках V летней Спартакиады молодежи России 2021 будут проводиться 18-24 июня в Набережных Челнах – там очень хорошая, достаточно большая акватория в центре города. Соревнования Спартакиады по парусному спорту проводятся на территории Татарстана в первый раз, и мы надеемся, что их проведение также даст определенный толчок к развитию парусного спорта в регионе.

Фото: Рамиль Гали



Что касается парусной регаты в рамках Олимпиады, то отличное место, где ее можно провести — это Лаишево. Там уже много лет проводится детская регата «Камское море» – это место, планы по развитию которого мы в течение нескольких лет прорабатываем с администрацией Лаишевского района. 42 километра между берегами, морская волна, морской ветер – это уникальная акватория с морскими условиями в центре России. Сейчас для того, чтобы тренироваться, многие едут на море – в Сочи, Севастополь. При этом в Лаишево летом адекватная температура для занятий, нет жары, есть волны и ветер – идеальные условия тренировок для тех, кто нацелен на результат. Мы работаем над тем, чтобы именно в Лаишево появился центр для подготовки спортсменов не только нашей республики, но и для яхтсменов из других регионов России.