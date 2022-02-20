Ученый КФУ: "Стелс-омикрон" еще более заразный, он отличается 28 мутациями"

Об эволюции коронавируса и о том, что нас ждет татарстанцев после «омикрона», рассказал в интервью ИА «Татар-информ» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Коронавирус – это естественная машина для убийств

«И у врожденного, и у адаптивного человеческого иммунитета существует предел возможностей. Сегодня вы не заболели, а завтра заразились и оказались на больничной койке» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Альберт Анатольевич, для чего вакцинироваться и ревакцинироваться, если болеют и непривитыи те, кто прививку сделал?

Конечно, вакцинация не гарантирует полной безопасности от коронавируса, однако защитит от тяжелого течения заболевания. Вы, скорее всего, перенесете ковид в легкой или бессимптомной форме. Вакцинированные пациенты гораздо реже нуждаются в госпитализации, чем непривитые. Если привитый человек все же заболеет, да, он плохо себя чувствует и испытывает целую гамму неприятных ощущений, как при простуде. Но это можно и нужно перетерпеть.

Есть ли такие люди, которым прививаться от ковида не обязательно? Например, в силу генетических особенностей…

Таких людей нет. Есть те, кто более или менее устойчив к тем или иным типам возбудителей инфекции. Однако ошибочно полагать, что хорошее здоровье или наследственность – залог неуязвимости. Коронавирус – это естественная машина для убийств. И у врожденного, и у адаптивного человеческого иммунитета существует предел возможностей. Сегодня вы не заболели, а завтра заразились и оказались на больничной койке.

Почему у некоторых переболевших коронавирусом не образуются антитела?

Здесь каждый случай надо рассматривать отдельно. Иногда свою роль играет индивидуальная генетическая особенность. Также многое зависит от того, какую заражающую дозу получил пациент, как заболевал и переносил инфекцию. Чаще всего низкий уровень антител у переболевших ковидом в легкой форме. Отсутствие антител вовсе не означает, что человек беспомощен перед коронавирусом. Возможно, у него активно развивается механизм клеточного иммунного ответа.

Альберт Ризванов: «Отсутствие антител вовсе не означает, что человек беспомощен перед коронавирусом. Возможно, у него активно развивается механизм клеточного иммунного ответа» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Подходит ли «Спутник Лайт» для первичной вакцинации?

Прежде всего, он предназначен для ревакцинации. При этом, если в качестве препарата для первой прививки вы выбрали «ЭпиВакКорону» и «КовиВак», рекомендую пройти полный курс вакцинации именно «Спутником V», так как на сегодняшний день это самая безопасная и эффективная защита от коронавируса.

Будут появляться все новые штаммы, способные либо быстро размножаться, либо избегать иммунного ответа

Правда ли то, что «омикрон» гораздо заразнее «дельты»?

Да, это так. Омикрон заразнее дельты, по разным данным, от 2 до 5 раз. Сейчас появился новый подвид штамма «омикрон», получивший название ВА.2 или «стелс-омикрон». Он еще более заразный! Этот штамм от своей предыдущей версии отличается 28 мутациями. Ведутся разговоры о том, чтобы классифицировать его как отдельный вариант коронавируса. Возможно, штамму будет присвоена новая буква. К слову, у человека, инфицированного BA.2, есть 39% вероятность заразить членов своей семьи при совместном проживании. Для штамма BA.1 данный показатель составляет 29%.

«Омикрон» стремительно распространяется. Что лучше сейчас: переболеть коронавирусом или сделать прививку?

Однозначно привиться. Шанс развития тяжелых осложнений после вакцинации один на миллион. А показатель смертности от коронавируса в мире в среднем составляет 6,85%. Решайте сами, хотите ли вы сыграть в русскую рулетку…

«Шанс развития тяжелых осложнений после вакцинации один на миллион. А показатель смертности от коронавируса в мире в среднем составляет 6,85%» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Каковы прогнозы дальнейшей эволюции ковида?

Генетический аппарат вирусов несовершенен. Будут появляться все новые штаммы, способные либо быстро размножаться, либо избегать иммунного ответа. Происходит естественная селекция: успешные варианты активно циркулируют. Сейчас ковид движется в сторону повышения заразности. Однако если он будет убивать своего носителя, то цепочка заболеваемости прервется. Именно поэтому вирус, безусловно, станет менее патогенным.

Тем не менее, не стоит рассчитывать на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. На это могут уйти годы и даже десятилетия.

Когда ждать хотя бы спада?

Придется терпеть минимум до лета. Вирус ослабеет, но не исчезнет полностью. Надо понимать: ковид останется с нами навсегда. В будущем будут проводиться ежегодные вакцинации против сезонного коронавируса. Сейчас, например, при помощи прививочной кампании борются с гриппом.

Что будет после Covid-19?

Другая болезнь. Пандемии «вспыхивают» каждое десятилетие. Это своеобразная гонка вооружений: природа создает – человек защищается. Есть множество факторов, способствующих молниеносному распространению инфекции. Например, рост миграционных потоков, проживание в экологически неблагоприятных районах или перенаселение.

К счастью, современные технологии позволяют быстро разрабатывать необходимые тесты и вакцины. В следующий раз человечество будет встречать эпидемию во всеоружии.