Альберт Нурминский в родных Балтасях проведет мотосабантуй на 10 миллионов рублей

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Масштабный мотосабантуй, организованный Альбертом Шарафутдиновым (Нурминским), состоится 18 и 19 июля в Балтасинском районе Республики Татарстан. На сцене выступят Фирдус Тямаев, Лейна, Марат Яруллин, Ванфи, Beku, The Kam.

«Когда у себя в соцсетях выложил афишу, по всей России очень многие пожелали принять участие в мотогонках. Чтобы они не ездили ради одного дня, решили сделать двухдневное мероприятие. У нас в районе гостиниц немного, поэтому мы с целью создать комфортные условия для гостей предоставим палатки для ночевки», – рассказал Альберт Нурминский.

В программе фестиваля «Урман Балтач» будут мотогонки, концерты с участием современных артистов, встречи с татарскими блогерами, авто- и мотошоу, дрифт-шоу, турнир рыцарей на мотоциклах, самобытные национальные игры и соревнования. Гостей фестиваля также ожидают выставка ретроавтомобилей, детская игровая площадка, татарские национальные угощения, множество развлекательных мероприятий.

«Этим фестивалем мы поймаем сразу несколько зайцев: направим энергию молодежи в правильное русло, будет воспитательный момент, в то же время развитие туризма для нашего района. С организацией фестиваля нам помогают также жители, руководство района, наши друзья. Призовой фонд превысил 500 тысяч рублей, поскольку праздник в мотостиле, среди призов – дорогая экипировка, мотошлемы, маски, а также телевизор, есть и денежные призы», – отметил Нурминский.

«Победителей в мотогонке будет не три, а целых десять. За третье по десятое место будут вручены специально изготовленные большие, дорогие медали с надписью "Я здесь был, и я смог", также будут такие же солидные с детально продуманным дизайном кубки. В общей сложности проведение фестиваля обходится нам в 10 миллионов рублей», – добавил он.

Нурминский сообщил, что для мотогонок будут сооружены стадион на поле и трасса внутри леса.

«Стадион в форме зигзага протяженностью примерно 3 км, там будут и камни, трамплины, покрышки, бревна», – рассказал организатор фестиваля.

Фируза Гиниятова