Альберт Нигамаев: «Мы ищем поселение, давшее основу современным Набережным Челнам»

Альберт Нигамаев Фото: страница Елабужского филиала КФУ «ВКонтакте»

«Археологам удалось обнаружить архаичный слой с болгарской и чияликской керамикой»

– Альберт Зуфарович, какие доказательства говорят, что на территории Набережных Челнов были болгарские поселения?

– В этом вопросе исследователи опираются на ряд источников: письменные, археологические, этнографические и лингвистические. Если посмотреть на топонимику, то по-русски название города звучит как Набережные Челны, по-татарски – Яр Чаллы. Это название – калька с русского языка. Татары говорят просто «Чаллы». В Среднем Поволжье и Прикамье более 30 топонимических объектов с названием Чаллы. Большая их часть расположена в Татарстане.

Понятно, что слово «чаллы» является тюркским. Если возьмем словарь дунайско-болгарского языка, то увидим, что там слово «чал» означает «вершина горы». У татар это слово означает «седой». У болгар названием «чаллы» именовали реки с белокаменными берегами. Практически у всех топонимических объектов местности сохранились тюркские корни. Названия эти не были даны русскими переселенцами, потому что люди будут называть географические объекты, опираясь на свой язык. Это указывает на то, что в этой местности проживало тюркское население, у которого впоследствии переселенцы заимствовали названия.

– Какие археологические находки указывают на болгарское присутствие в Набережных Челнах?

– Челны археологически слабо исследованы. Мы знаем, что в пределах современного города было выявлено девять археологических памятников: больших раскопок не проводилось. Были исследования в 1958, 1968 и 1992 годах. Серьезно заниматься раскопками Челнов начал в 1992 году Евгений Казаков. Он в устье реки Челнинки зафиксировал Усть-Челнинское селище.

В 1997 году мы начали копать на Элеваторной горе. На улицах Красногорская и Пролетная нами были выявлены очень интересные объекты. Сложности при раскопках вызвало то, что сейчас Элеваторная гора плотно застроена. Активная застройка на горе была еще в XVIII веке, из-за чего археологические слои очень сильно перемешаны. Но, несмотря на это, сохранились ямные конструкции с интересным средневековым материалом.

В 2008 году нами было заложено три небольших раскопа. Тогда удалось в ряде участков выделить «дорусское» отложение с болгарской, «джукетауской» и чияликской керамикой. Также были обнаружены свинцовая торговая пломба, грузила, наконечник стрелы и гвозди. Самая ранняя дата всего комплекса находок относится к концу домонгольского периода, не ранее конца XII века.

«Болгарские крепости выстроены по аналогии с арабо-персидскими рабатами»

– Вы упомянули еще девять археологических памятников в челнинском регионе. Присутствуют ли в них находки домонгольского периода?

– Нет. Домонгольский материал нам дает лишь поселение на Элеваторной горе. Последние материалы, которые нам удалось найти в Усть-Челнинском селище, – это крупный фрагмент красноглиняного сосуда домонгольского облика. По поводу этой находки хочу отметить, что данные земли Закамья – это восточная периферия Волжской Болгарии. Вдалеке от центральных районов традиции изготовления керамики разделить по периодам очень сложно. Если в Болгаре по материалу можно более-менее определенно выделять домонгольский и золотоордынский периоды, то на периферии такого не наблюдается. Зачастую даже в золотоордынский период встречается керамика с ярко выраженными домонгольскими чертами. На окраинах резкого слома в традиции изготовления керамики, да и всего, мы не наблюдаем.

– Есть ли среди девяти памятников еще более древние слои?

– Да. На территории Набережных Челнов находились не только домонгольские и золотоордынские поселения. К примеру, в Новом городе располагался Гардалинский курган, датируемый серединой I тыс. Курган был разграблен в 1929 году боровецкими кладоискателями, обнаружившими там золотые вещи. Также существует информация, что во время строительства «социалистического города» остатки других подобных памятников были просто уничтожены.

– Есть ли доказательства, что Челны действительно были восточной периферией Волжской Болгарии?

– Чтобы разобраться в этом вопросе, важно понимать специфику возникновения болгарских памятников на Каме. После падения Хазарского каганата и притока в регион торгово-ремесленного населения в Волжской Болгарии возникает «спрос» на колонизацию новых территорий. В стране появляется большое количество активных людей, которые начали расселяться по Каме и Волге. Если мы обратим внимание на памятники вдоль Камы, то увидим, что через каждые 10-15 км на внутренних изгибах реки строятся укрепления. В устье Вятки это Граханьское городище, выше по Каме Котловское городище «Шишка», Танайский комплекс, Алабуга, Бетьки, Элеваторная гора, Тихогорское городище и т.д.

Болгарские крепости выстроены по аналогии с арабо-персидскими рабатами, которые также являлись укрытием и пристанищем для торговцев. Подобное можно увидеть и в золотоордынских «ямах» (почтовые станции). Они, как и болгарские и арабские крепости, служили убежищем и находились друг от друга на определенном расстоянии.

– Девять найденных поселений – это только то, что пока удалось отыскать исследователям?

– Многие поселения исчезли естественным путем: не было смысла их содержать. Какие-то переросли в города, как, например, Алабуга. Будем честны, болгарское поселение в Набережных Челнах является поздним. Там отсутствует материал X-XI веков. Материал большей части XII века там тоже отсутствует. Ни одного фрагмента керамики «постпетрогром» (раннечияликской) мы там не нашли. Та же свинцовая торговая пломба, вспомнившаяся мне в начале нашего разговора, здесь могла появиться лишь в конце XII века.

Фото: предоставлено Институтом археологии им. А. Х. Халикова АН РТ

«Будущие предки байларцев и иректинцев, служившими вассалами Казанского ханства, это угорское население»

– Альберт Зуфарович, можно ли отследить, в какое время поселения дорусского периода прекратили свое существование?

– Для археологов важно обнаружить не наиболее древнее поселение: люди жили на территории нынешнего города еще со времен энеолита. Мы ищем поселение, давшее основу современным Набережным Челнам. Важно проследить неразрывный этап развития поселения городского типа. Дело в том, что город – это цивилизационное явление, а саму цивилизацию сюда принесли болгары. Перед исследователями стоит задача идентифицировать поселение, появившееся в домонгольский период и просуществовавшее до прихода русского населения.

– Вы упомянули неолит. А есть ли находки, указывающие на нетюркское население?

– В пределах города (ЗЯБ), восточнее Элеваторной горы было выявлено селище именьковской культуры (IV–VII вв.). Оно разрушено карьером по добыче камня.

Чисто финнского или финно-пермского присутствия на южном берегу Камы мы не находим. Прикамско-приуральская керамика X-XII веков (постпетрогром) здесь, как уже было сказано, также отсутствует. А ведь в Елабуге, на местном городище ее количество на некоторых раскопах достигает 80% от всей средневековой керамики. Она приуральского типа, принадлежавшая угорскому населению, которое со временем исламизировалось.

– Есть ли доказательства исламизации угорского населения?

– Недалеко от Набережных Челнов, в Мензелинском районе, есть Глюковский археологический комплекс с интересным средневековым могильником. Это прекрасный памятник, показывающий процесс перехода угорского населения в ислам. Можно сказать, что это те байларцы и иректинцы, которые в XV–XVI вв. служили как вассалы казанским ханам. Данное угорское население, растворившееся в казанских татарах и башкирах.

– Есть ли еще похожие некрополи?

– Близким к Глюковскому могильнику относится III некрополь в Алабуге. В нем присутствует мусульманский похоронный обряд, но с явными языческими элементами: присутствуют вещи, дети положены своеобразным методом, есть «обезвреживание» покойника.

«Если верить русскому сочинению «Казанская история», то Алабуга была улусным центром»

– Были ли крупные поселения в Набережных Челнах в эпоху Казанского ханства?

– Нет. Что интересно, в русских источниках Элеваторная гора вообще называется «ногайским городком». Это можно объяснить тем, что в ходе противостояния Казанского вилаета и Ногайской Орды эти земли попали под административное управление ногайцев. Территория относилась к Казани, а контролировали и, вероятно, дань собирали ногайцы. Поэтому наиболее значимый памятник, упоминаемый в русских источниках, – это Алабуга. Если верить русскому автору Казанской истории, то Алабуга была улусным центром. В источниках (Львовская летопись) также есть информация, что во время покорения земель Казанского ханства войска воеводы Данилы Адашева с боями шли до устья реки Белой, громя по обе ее стороны селения и укрепления.

– Остался ли ногайский компонент на этой территории?

– Если верить ученым-филологам, работающих с шеджере, то да. Ногайский компонент остался в названиях населенных пунктов, семейных преданиях. В топонимики сохранились такие названия, как «ногайский городок», «ногайский лес» и «ногайские ограды». Самое интересное, что в археологии ногайские следы не прослеживаются. За все свои 30 лет раскопок в этом регионе я не встречал ногайских артефактов.

– Как происходило заселение края русскими?

– В источниках зафиксировано переселение сюда Федора Попова с «сотоварищами». В 1626 годуелабужане во главе с Федором Поповым переселились на южный берег Камы, после чего просили у русской администрации закрепить за ними эту «пустошь», принадлежавшую дворцовому ведомству. Надо понимать исторический контекст того времени, чтобы разобраться в ситуации с переселением.

После падения Казани Кама стала естественной границей между владениями государства Московского и не совсем подконтрольными землями южного берега реки. Да и над Камой удалось установить полный контроль только тогда, когда Москва прочно заняла главные переправы. Если поставить заставы на «перевозах», то граница на замке. Места переправ находились в районе Лаишева, Чистополя, Бетьков, Каракулино и устья Вятки. Когда Попов переселился на южную сторону, на месте «пустоши» появляется такое поселение, как Мыс Чална. Через несколько лет на более удобной для проживания территории формируется так называемая Бережная слобода – это район современной мечети «Таубэ» в челнинском «Старом городе».

– Кем был Попов и почему он решил переселиться?

– Вопросы возникают к составу группы переселенцев. Сейчас краеведы работают, чтобы точно определить личность Федора сына Нифонтьева Попова. Были ли Федор Попов или Зотка Михайлов сын Буларин или Миронка Мартемьянов не «коренными алабуженинами», а выходцами из Северной Руси (Новгородчины)? У некоторых краеведов есть подозрения, что они могли быть и «новокрещенными людьми». А будучи «новокрещенами», они могли принести с собой или сохранить татарскую топонимику. Но это только гипотезы.

– Именно Попов заложил основу современных Набережных Челнов?

– В 1650 году, когда уже сам Федор Попов жил в Уфе, рядом с Мыс Чална ставится государев острог площадью 2,7 га, куда были размещены 100 казаков. Начинается короткий городской этап в истории Челнов. Через два года этот острог разбирается и переносится в Заинск. Кама перестает быть естественной границей, и оборона уже начинает выстраиваться по Первой Закамской оборонительной черте. Начинается «сельский этап» Челнов, который продолжится до 1930 года.

Нигамаев Альберт Зуфарович – доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, доцент Набережночелнинского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук.

Подготовил Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»