«В свое время мы могли об этих цифрах только мечтать» — Каримов о промышленности РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Достижения Татарстана в развитии промышленности за прошлый год вызывают огромное уважение. Такую оценку дал замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов на коллегии Минпромторга РТ.

«Те цифры, которые сегодня демонстрирует республика, – 6 трлн объем промышленного производства и почти 10% индекс промышленного производства – это действительно вызывает огромное уважение. В свое время мы могли об этих цифрах только мечтать, а сегодня это уже существующая реальность», – заявил Каримов.

Он добавил, что такие успехи особенно заметны на общем фоне по России, где рост в обрабатывающей промышленности составил 3,6%.