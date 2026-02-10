Альберт Гильмутдинов рассказал о главных достижениях науки в Татарстане

Наука и высшее образование в республике оживают, но Татарстан только в начале этого пути, считает помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов. В рамках праздничных мероприятий ко Дню российской науки «Татар-информ» узнал у помощника лидера республики, какие достижения в сфере науки он считает главными.

«Развитие науки и технологий в Татарстане идет очень быстрыми темпами, и это можно доказать простыми фактами. За последние 5 лет финансирование науки и технологий за счет республиканского бюджета увеличилось в три раза. Не на 30%, а на 300%. За последний год произошел рост почти в два раза. Республика форсированно вкладывается в развитие науки и технологий», – рассказал Гильмутдинов корреспонденту «Татар-информа»

На фоне сокращения числа ученых в России, в республике их количество растет. Оно достигло рекордных 16,5 тысяч человек. За последние 10-15 лет это самая большая цифра, отметил Гильмутдинов. Такая динамика говорит о том, что наука в Татарстане развивается.

Помощник Раиса Татарстана также обратил внимание на роль Академии наук в координации проектов, связанных с научно-технологическим развитием республики.

«Академия наук Татарстана очень активно работает в этом направлении. Инициировано огромное количество новых мероприятий для поддержки наших ученых. Например, 300 млн рублей республика выделяет на финансирование проектов за счет собственного регионального бюджета. Это проекты в социо-гуманитарной сфере, чисто поисковые исследования, технологические разработки. Раньше этого не было, сейчас это есть», – считает Гильмутдинов.

В Татарстане также реализуется программа постдокторантуры, которая должна стимулировать подготовку и защиту докторских диссертаций молодыми учеными. Доктор наук сегодня получает безвозмездную разовую поддержку – до 700 000 рублей – на завершение докторской диссертации.

«Таких мероприятий очень много, и это начинает приносить свои плоды. Я приведу еще один факт, с которым трудно спорить. По уровню научно-технологического развития в Российской Федерации Татарстан занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Это говорит о том, что предпринятые усилия и разработанные программы реально работают и начинают приносить свои плоды. И это – только начало», – уверен помощник Раиса.

Что касается более осязаемых результатов, в республике создается центр беспилотных летательных систем. За свои средства Татарстан построил корпус, а уже на его оснащение получили федеральный грант в размере более 2 млрд рублей.

«Объединение усилий Республики Татарстан и Федерального центра приводит к созданию мощнейшего инфраструктурного элемента для развития беспилотных систем», – сказал Гильмутдинов.

В прошлом году КамАЗ представил новую модель автономных грузовиков, но помощник Раиса обратил внимание на другую их разработку – легковой электромобиль «Атом», который поступит в продажу этой весной.

В Татарстане также есть серьезные достижения в области аддитивных технологий. Гильмутдинов привел пример КНИТУ-КАИ, который выиграл грант почти на полмиллиарда рублей на разработку и изготовление промышленной технологической установки для производства порошков для аддитивных технологий. Такие же прорывные разработки есть и в других университетах Татарстана.

«Наука и высшее образование в республике реально оживает. И еще раз – мы в самом начале этого пути. Результаты мы увидим обязательно, они уже будут видны в самое ближайшее время», – заявил Альберт Гильмутдинов.

