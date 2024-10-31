Альберт Дирзизов: Хэллоуин проник к нам через учебники английского языка

Если разобраться в сути Хэллоуина, то станет понятно, что этот праздник связан со смертью, темными силами и демонами. Об этом заявил начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов во время проходящего в Казани XIII Всероссийского форума преподавателей мусульманских образовательных организаций.

«Например, в 1990-е годы из США к нам через учебники английского языка проникла традиция проведения Хэллоуина. Эта игра, которая в то время рассматривалась только как способ обучения детей языку в увлекательной форме, теперь некоторыми людьми проводится ежегодно 31 октября после наступления темноты», — изложил свое понимание истории праздника Альберт Дирзизов.

По мнению чиновника, проведение таких обрядов не соответствует культуре и духовному наследию российского народа.

«Я, конечно, не большой специалист по Хэллоуину, но эта тема периодически поднимается нашими религиозными организациями. В частности, православные организации у нас очень системно борются с этим», — сказал в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Дирзизов.

Начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики добавил, что праздник превращается в некую тусовку с определенными шокирующими элементами, которые очень нравятся молодежи и возбуждают молодежь. Дело в том, что, по его словам, всё это дает некую возможность для самовыражения.

«Я сам лично не вижу в этом большой беды, но нужно понимать, что нашим детям и нашей молодежи надо прививать традиционные для нашей страны и республики вещи», — подытожил Альберт Дирзизов.

Дирзизов напомнил, что цель сохранения традиционных ценностей была утверждена на государственном уровне (указом Президента РФ Владимира Путина) — «это часть стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности». И при этом необходимо уделять время и духовной пище, «и пища эта должна быть нашей собственной, а не чужой», заключил он.

Традиционно Хэллоуин отмечается 31 октября. У древних кельтов, живших на территории Британских островов, широко отмечался праздник окончания теплого времени года Самайн. Считалось, что в этот период стирается грань между земным и потусторонним миром, и землю наводняют души умерших. Чтобы отпугнуть злых духов, кельты разжигали костры и надевали страшные маски и костюмы.

С принятием христианства Самайн наложился на День всех святых, празднуемый 1 ноября (после него, 2 ноября, отмечается День поминовения усопших). Слово «Хэллоуин» представляет собой сокращение фразы «Вечер всех святых». В своем нынешнем виде праздник сложился в XIX веке в Соединенных Штатах, куда эмигрировало много ирландцев и шотландцев. Со временем из праздника окончания сбора урожая Хэллоуин превратился просто в развлечение и стал неотъемлемым элементом американской поп-культуры.