Альберт Бурханов избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук

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Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов был избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН). Об этом сообщил вице-президент РАЕН и профессор Ильдар Утямышев во время круглого стола «Итоги и перспективы деятельности краеведческих структур, работающих под эгидой Всемирного конгресса татар».

За книги «История села Пошатово» и «Кызыл Ялан авылы тарихы» («История деревни Кызыл Ялан) Комитет краеведов ВКТ также наградил Сарию Аймалетдинову, Ахата Хафизова и Фидаиля Мазитова.