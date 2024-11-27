news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 ноября 2024 19:22

Альберт Бурханов избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук

Скопировать ссылку
Альберт Бурханов избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов был избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН). Об этом сообщил вице-президент РАЕН и профессор Ильдар Утямышев во время круглого стола «Итоги и перспективы деятельности краеведческих структур, работающих под эгидой Всемирного конгресса татар».

За книги «История села Пошатово» и «Кызыл Ялан авылы тарихы» («История деревни Кызыл Ялан) Комитет краеведов ВКТ также наградил Сарию Аймалетдинову, Ахата Хафизова и Фидаиля Мазитова.

#всемирный конгресс татар #краеведы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100