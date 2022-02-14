Альберт Бурханов: Более ста краеведческих групп изучают историю татарских деревень

У татар активно развивается краеведение, сегодня изучением истории татарских деревень в России занимаются 103 сообщества, рассказал руководитель комитета Всемирного конгресса татар (ВКТ) по работе с татарскими краеведами Альберт Бурханов. По его словам, в Татарстане сейчас работают 42 краеведческие группы. В некоторых регионах РФ одновременно действуют шесть сообществ, но есть регионы, где эта работа еще не организована.

Комитет ВКТ координирует деятельность организаций татарских краеведов. Итоги ушедшего года участники краеведческого движения подвели на Всероссийском круглом столе «Татарское краеведение: итоги деятельности краеведческих структур Татарстана и регионов исторически компактного проживания татар в РФ в 2021 году и их планы на 2022 год».

Так, комитетом при ВКТ в прошлом году проведены шесть форумов, в том числе четыре выездных. Форум в Уфе собрал 220 краеведов из 18 регионов. Прозвучали 130 докладов, которые потом были изданы в виде сборника.

«4-10 сентября форумы проходили в Омской и Свердловской областях, в них приняли участие 480 татарских краеведов из 22 регионов. Большой делегацией мы объездили регионы с компактным проживанием татар», — рассказал Альберт Бурханов.