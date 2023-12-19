Альберт Бурганов: Проведение конференций в регионах России объединяет татарскую нацию

Фото: © Рифат Каюмов/«Татар-информ»

Руководитель «Общества татарских краеведов» Альберт Бурганов на итоговом заседании организации во Всемирном конгрессе татар рассказал о важной роли деятельности краеведов в развитии татарского народа.

В 2023 году силами активистов в местах компактного проживания татар проведены 211 конференций, в том числе 23 всероссийских. Опубликованы 102 научно-краеведческих статей. Благодаря этим мероприятиям татары в регионах больше интересуются историей народа. Также в этом году краеведы исследовали татарские следы в Белоруссии и Казахстане.

«Иногда возникает вопрос, почему мы проводим конференции в регионах. Такие мероприятия стимулируют активность соплеменников на местах, поднимают дух и дают толчок к объединению нации. В поездках по регионам мы тоже узнаем об их жизни, истории. На некоторые мероприятия из Татарстана едут до 40 человек. Если собирать соплеменников в Казани, то зачастую это сводится лишь к празднику», – поделился Альберт Бурганов.

Фото: © Рифат Каюмов/«Татар-информ»

Литературовед, профессор КФУ Хатип Миннегулов считает, что деятельность краеведов сегодня – это задел на будущее.

«Ваши поездки в Белоруссию, Казахстан, регионы России – это шаги к сплочению татар, очень благородное дело. И хотя результаты пока не очевидны, спустя время они проявятся. Отдаете много сил, делитесь опытом. Жители регионов видят, как это важно. Желаю плодотворной работы и в дальнейшем», – пожелал ученый.

Доктор исторических наук, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО) Энгель Тагиров назвал 20-е годы нынешнего столетия периодом возрождения татарского самосознания. «Как весной зеленая трава пробивается из-под снега, татарский народ встает, поднимается. Он на ногах, в движении, поиске. Весь наш труд – это признак этих поисков. Последние годы я бы назвал татарским веком. 14 декабря [Президент России] Владимир Путин перед всем миром 5 раз упоминал Татарстан. Это не случайно», – сказал Энгель Тагиров.

Рифат Каюмов