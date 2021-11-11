Альберт Бурганов: «Наша цель – показать роль татар в Башкортостане»

В конце октября делегация татарских историков и краеведов побывала в Башкортостане и встретилась с местными татарскими активистами. Соседнюю республику историки посетили в рамках поездки в районы компактного проживания татар Уральского региона.

Альберт Бурганов: «Нет ничего хорошего в том, чтобы татары и башкиры конфликтовали между собой, от этого не выигрывает никто»

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В делегацию под руководством председателя «Общества татарских краеведов» Альберта Бурганова вошли также научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казани Михаил Черепанов, историк Нурулла Гариф, татарская активистка из Удмуртии, педагог Василя Хакимова, руководитель общества татарских краеведов республики Марий Эль Сания Газизьянова и другие. Помимо Башкортостана, активисты побывали в татарских деревнях в Свердловской, Челябинской, Курганской областях.

Первая в ходе поездки встреча была организована в Башкортстане. Она прошла в этнографическом комплексе «Бабай утары» в селе Тюменяк Туймазинского района, с участием более ста татарских активистов из Туймазинского, Октябрьского, Бакалинского, Шаранского, Буздякского, Белебеевского, Чекмагушевского районов республики. Гостями мероприятия также стали народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Валиахметов и заслуженный деятель искусств Татарстана и Башкортостана, автор множества популярных песен Рамиль Чурагулов.

Первая встреча в Башкортстане прошла в этнографическом комплексе «Бабай утары» в селе Тюменяк Туймазинского района Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Наше достояние – это и наши книги, культура, и язык»

«Думаю, что село Тюменяк в будущем станет местом объединения татар и башкир. Нет ничего хорошего в том, чтобы татары и башкиры конфликтовали между собой, от этого не выигрывает никто. Нам не нужно быть против башкир, наша цель должна быть в том, чтобы показать роль татар в Башкортостане, уделить внимание нашим соплеменникам и при необходимости, оказать им помощь. Иногда бывают ошибки, недочеты – и со стороны Казани, и со стороны Уфы. Это дело рук отдельных политиков. Есть желающие поделить татар на разные группы, но из-за этого мы не должны разделяться», - объяснил позицию татарских ученых Альберт Бурганов.

На заседании также выступил историк, автор книг по краеведению Нурулла Гариф, который рассказал, как он в родном селе создавал свой частный музей. Историк также поделился своим видением будущего татарской нации.

Историк, автор книг по краеведению Нурулла Гариф поделился своим видением будущего татарской нации Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Сохранять нацию – это равноценно сохранению своего рода. Мы должны передать все имеющееся у нас сейчас наследие молодому поколению. Важно, чтобы будущие поколения татар оставались в том же русле, что и мы. Наше достояние – это и наши книги, культура, и язык. Будущее зависит от того, какими будут наши дети, внуки, правнуки», - подчеркнул Нурулла Гариф.

«В разведке татары считаются очень надежными кадрами»

Научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Михаил Черепанов рассказал о героизме и патриотизме татар в военные годы.

«Большинство из вас изучаете свой род, составляете родословные для будущего поколения, издаете книги, в которых запечатлены важные мысли, слова, которые вы хотели бы донести до внуков. Все это вызывает у меня восхищение. Ваши дети уже не будут ощущать себя людьми, не помнящими родства, а продолжателями большого рода. Без сомнения, они не потеряются в жизни”, - уверен Михаил Черепанов.

Научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Михаил Черепанов рассказал о героизме и патриотизме татар в военные годы Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

“Сила татарина – в хитрости. Герой тукаевской сказки Былтыр, который хитростью победил лешего Шурале – это ведь не просто сказочный персонаж, а образ татарского джигита. Во время Великой Отечественной войны попавших в плен красноармейцев фашисты начинают готовить к войне против Советского Союза. Для этого формировались национальные легионы. В легион Идель-Урал были собраны около сорока тысяч пленных. Операцию по разрушению коварного плана фашистов командование Красной Армии доверяет уроженцу Параньгинского района республики Марий Эл, татарину Гайнану Курмашу. Он и ранее успешно выполнял диверсионные задания. Вообще, в разведке татары считались очень надежными кадрами.

Гайнан Курмаш специально попал в плен и был доставлен в легион Идель-Урал, и вокруг себя собрал надежных татар – геров, которых мы знаем как джалиловцев. Они ведут секретную работу среди легионеров. В итоге, при наступлении удачного момента тысячи вооруженных легионеров переходят на сторону советских партизан. После этого случая фашисты теряют доверие к остальным легионам и их переводят подальше от линии фронта. К примеру, легионы Идель-Урал, Армянский и Грузинский легионы были перемещены на юг Франции.

15 августа 1944 года американский десант без единой потери высаживается на юге Франции. В беспрепятственном размещении американцев на территории врага была большая роль татар: легионеры, которые должны были охранять юг Франции, и здесь наносят ущерб фашистам. Гитлер знал, что и здесь замешаны татары, и очень разозлился. Как мы знаем из истории, солдат, которые вели секретную работу под руководствм Гайнана Курмаша, в том числе и Мусу Джалиля, за большой урон, нанесенный ими гитлеровской армии, приговоили к смертной казни”, — рассказал Михаил Черепанов.

«Наше достояние – это и наши книги, культура, и язык. Будущее зависит от того, какими будут наши дети, внуки, правнуки» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Операцию во Франции организвал татарин из Башкортостана Амир Утяшев. Он тоже состоял в тайной организации джалиловцев, но фашисты об этом не догадывались.

“Амир Утяшев вернулся живым с войны и прожил до 1996 года. Я был лично с ним знаком. При его содействии десятки солдат, входившие в легион Идель-Урал, избежали участи быть осужденными здесь, на родине. Среди них были также ребята из Башкортостана. Ваши земляки и соплеменники защитили не только Отечество, но и Францию”, - рассказал Михаил Черепанов.

«Татарских школ в Башкортостане становится все меньше и меньше»

Эмоциональным вышло выступление татарского историка и известного общественного деятеля, бывшего директора Белебеевской татарской гиимназии Нурмухамета Хусаинова.

“Сейчас башкирские этномиссионеры пытаются доказать, будто мы произошли из башкирских племен. Но у них нет никаких доказательств. Где, в каком источнике записаны названия этих племен, откуда они их взяли? Есть книга 1964 года, там говорится о башкирских племенах и родах. А до этого каких-либо упоминаний о башкирских племенах нет ни в одном историческом источнике или труде. Они просто брали названия волостей, где проживали татары, и из этих названий придумали племена. Покажите нам хотя бы один документ, где зафиксировано название племени? Нет его, в истории не было. Мы должны об этом всегда знать”, - сказал Нурмухамет Хусаинов.

Историк и общественный деятель Нурмухамет Хусаинов выразил благодарность сотрудникам Института истории РТ за издание книги «Татары Уфимского уезда» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Активист также выразил благодарность сотрудникам Института истории РТ за издание книги “Татары Уфимского уезда”. Книга написана на основе исторических документов, и в нем отслеживается национальный состав каждого из населенных пунктов региона. Краеведы считают, что при составлении научно-популярных трудов на эту тему за основу необходимо брать сведения, приведенные в этом издании.

“Если бы книга вышла раньше, то нам было бы легче противостоять сказкам националистов о племенах”, — отметил Нурмухамет Хусаинов.

Активист также поделился своим мнением о том, какие шаги нужно предпринять для объединения татар и повышения национального самосознания соплеменников, сохранения языка и культуры.

“Татарских школ в Башкортостане становится все меньше и меньше. Что мы сейчас можем предпринять? У нас есть мечети. 90 процентов из них работают под руководством татарских мулл, их содержат татары. Думаю, татарам надо объединяться вокруг мечетей. Такой положительный пример есть в Чувашии. Нам нужно изучить опыт татар Чувашии в создании махалля (система социально направленной самоорганизации мусульман, – Ред.).

Газеты и журналы запечатлевают нашу современную историю. Татарская пресса должна сохраниться, мы должны к этому приложить все свои усилия. Национальная пресса возникла в результате неимоверных усилий наших предков. Они не жалели сил ради сохранения и развития нации, и мы должны брать с них пример. Давайте будем подписываться на татарские газеты и журналы, это будет нашей поддержкой национальной прессы. Будем воспитывать детей на родном языке, показывать им мультфильмы на татарском”, - сказал Нурмухамет Хусаинов.

Фанир Галимов презентовал книгу по истории села Тюменяк Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Село Тюменяк основали татары»

Участникам встречи также была презентована книга по истории села Тюменяк. Издание 2012 года представил уроженец села, предприниматель, автор известных песен Фанир Галимов. Книга под названием «Кемнәр соң без, Төмәнәк бабай?!» (“Кто же мы, Тюменяк бабай?”) была издана к 350-летию села. В основу издания легли сведения ревизских книг и метрических книг, которые заполнялись местными муллами, а также других официальных документов. Авторы доказали, что село Тюменяк было основано татарами и ныне в нем проживают татары. Особенностью издания стало то, что в него вошли воспоминания от каждой семьи, добрые слова и напутствия от нынешних жителей села будущим поколениям. Это родословная села, благодаря которой их дети и внуки будут знать свое происхождение, гордиться своими предками.

Альберт Бурганов от имени Всемирного конгресса татар вручил участникам встречи книги Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Альберт Бурганов от имени Всемирного конгресса татар вручил участникам встречи книги. Было отмечено, что издание «Үз җиремдә үз телем» со стихами и воспоминаниями видных писателей, поэтов, деятелей национальной культуры, их мыслями о судьбе нации достойно стать настольной книгой каждого татарина.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar, перевод