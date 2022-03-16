Альберт Бикмуллин: Санкции, направленные на Россию, могут бумерангом вернуться к США

Президент Академии информатизации Республики Татарстан, доктор экономических наук Альберт Бикмуллин в беседе с «Татар-информом» поделился своими видением ситуации в мире и рассказал, что необходимо сделать для выравнивания экономики в России.

«Санкции, направленные на Россию, могут бумерангом вернуться к США. Америка может потерять свой доллар и свои позиции как главной мировой валюты из-за того, что впервые в их практике появилась инфляция», — отметил собеседник агентства.

По мнению Бикмуллина, все финансовые средства, которые имеются у России, должны быть сейчас направлены на развитие собственной промышленности, импортозамещение, на создание базы как таковой, которая позволит быть независимой ото всех державой.

«Соответствующие санкции введены не на месяц и не на два, а на долгие годы. Если мы не будем развивать промышленность, станкостроение, направления, связанные с развитием технических средств, то тогда у нас ничего не получится. Нужно повышать рост производительности труда. Для того чтобы обеспечить рост производительности труда, мы должны иметь платежноспособность наших работников, материальную заинтересованность специалистов. А для этого нужно повышать заработную плату», — говорит доктор экономических наук.

Альберт Бикмуллин убежден, что если у специалистов будут маленькие зарплаты, то в России не смогут производить и расширять производства.

«Необходимо развивать внутренний рынок. Люди будут получать больше финансовых средств, соответственно больше покупать, будет расти потребность. В Китае, кстати, достигли именно такого направления и стали развивать свой внутренний рынок. Этим и мы сможем выровнять ситуацию, которая возникла в экономике России», — отметил спикер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.