Альберт Бикбов: «Выборы — это когда капля моего голоса решит будущее страны»

Конституция Российской Федерации дает гражданам право выразить свой внутренний голос в ходе избирательных процедур. В результате он сольется в единый общественный – большой и мощный, считает известный татарстанский блогер, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов.

«Выборы — это во многом таинственный процесс, благодаря которому маленькая капля моего голоса становится сначала быстрым ручьем, а затем полноводной рекой, волнующимся морем и, наконец, грандиозным, величественным океаном общественного выбора. Так наше я, сливаясь с другими я, выразит гигантский коллективный голос в отношении будущего страны, в которой нам жить и жить нашим потомкам», — поделился он с «Татар-информом».

В пример Альберт Бикбов привел слова философа Иммануила Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

По словам блогера, «моральный закон во мне» — это значит быть хозяином своей судьбы, пользуясь всеми предоставленными возможностями. Такую возможность влиять на свою судьбу, на судьбу своей страны в виде избирательного права подарила Конституция России.

«И если я не воспользуюсь своим правом, отлежусь на диване, просто что-то напишу в соцсетях — это за меня сделают другой, не ленивый, чьи взгляды, возможно, будет кардинально отличаться от моих. Он дойдет до избирательного участка и проголосует. И его голос будет услышан, учтен страной, он явит себя как гражданин. Спрашивается, зачем тогда мне оставаться безмолвным человеком без гражданской позиции? Ведь пожелания и взгляды на будущее нашей страны у меня есть», — отметил он.

Альберт Бикбов подчеркнул, что хочет видеть свою страну сильной, стабильной и процветающей, свободной и справедливой.

«Я буду голосовать за величие мой страны, за ее суверенитет, когда страна самостоятельно определяет пути своего развития и следует им. Будьте хозяевами своей судьбы, выразите голос своего внутреннего морального закона — приходите на выборы и реализуйте свое конституционное право как граждане великой страны под названием Россия!» — заключил он.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).