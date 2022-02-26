Альберт Бикбов: «Ненависть к России - государственная идеология режима Зеленского»

Украинская армия на протяжении последних 8 лет обстреливает города Донецкой и Луганской народных республик, гибнут мирные жители, дети. В этой ситуации Россия не могла остаться безучастной, считает известный блогер татарстанский блогер, автор telegram-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов.

«Фашистами убито свыше 15 тысяч мирных жителей! Вдумайтесь в эти чудовищные цифры геноцида! В наше время, почти в центре Европы! В 2014-2021 годах в ДНР и ЛНР украинские военные убили более 150 детей, еще больше ранили. А трагедия в Одессе, когда русскоязычных людей намеренно сожгли в "Доме профсоюзов"? Десятки человек погибло. Это же наши, русскоговорящие люди!» - отметил Бикбов.

Блогер уверен, что «нацизм и глубокая ненависть к России – это государственная идеология марионеточного режима Зеленского».

«Неужели можно продолжать отмалчиваться об этих преступлениях против человечества, прячась за дешевым пацифистким нытьем? Только денацификация и демилитаризация кровавого киевского режима и наказание фашистов за содеянное. Только так, и кто думает иначе, тот с ними, изуверами и нацистами. Иного не может быть дано!» – уверен блогер.