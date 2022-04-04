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Ру Тат
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Путешествия и туризм
4 апреля 2022  18:36

Албания отменила визовый режим для россиян на летний период

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Летом российские туристы смогут отправиться в Албанию без оформления визы. Об этом со ссылкой на посольство страны в РФ сообщает РИА Новости.

Побывать в стране без разрешения на въезд можно с 1 марта по 30 сентября, при этом срок поездки не должен превышать 90 дней.

Если же россиянин планирует остаться в стране на больший период, ему потребуется виза типа D.

Данное решение регулируется постановлением Совета Министров Албании от 29 декабря 2021 года.

#виза #путешествия
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