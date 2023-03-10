Алаудинов: ВСУ скоро попытаются разблокировать Артемовск ради имиджа

В ближайшее время ВСУ предпримут попытку разблокировать свои части, попавшие в оперативное окружение в Артемовске. Таким мнением в эфире канала «Россия-1» поделился командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Они готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю, что мы грозились, но не взяли этот Артемовск. Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки — мы это фиксируем», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Алаудинова, цель предстоящего контрнаступления ВСУ тоже вряд ли будет достигнута. Причем это не зависит от участка фронта, на котором оно будет предпринято.