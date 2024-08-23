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Политика 23 августа 2024 20:12

Алаудинов: ВСУ потеряли более половины брошенных на курское направление ресурсов

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Российские силы уничтожили более половины ресурсов ВСУ, которые киевский режим бросил на курское направление. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

«Больше половины того, что [ВСУ] собрали, уже потеряли. Нам остается только доработать то, что мы делаем», – заявил генерал-майор.

Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ. Напомним, что в российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

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