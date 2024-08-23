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Алаудинов: ВСУ потеряли более половины брошенных на курское направление ресурсов
Российские силы уничтожили более половины ресурсов ВСУ, которые киевский режим бросил на курское направление. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
«Больше половины того, что [ВСУ] собрали, уже потеряли. Нам остается только доработать то, что мы делаем», – заявил генерал-майор.
Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ. Напомним, что в российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).
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