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Алаудинов: ВСУ любыми путями пытаются удержать районы в Курской области
Украинское командование продолжает предпринимать новые попытки наступления в Курской области, рассматривая эту территорию как предмет для торга с Россией на будущих переговорах, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он подчеркнул, что ВСУ всеми силами пытаются удержать данный участок фронта, пожертвовав в том числе своими интересами в ДНР, где российские войска активно продвигаются, а украинские подразделения массово сдаются в плен.
По его словам, значительное количество солдат ВСУ сдаются, в частности, на Донецком и Кураховском направлениях, где продолжается активное продвижение наших войск. Для удержания фронта в Курской области украинская сторона перебрасывает силы и ресурсы.
«Они надеются удержать этот участок фронта, чтобы на переговорах — которые, как думают все, в скором времени нас ожидают — им было чем торговаться», — отметил Алаудинов.
Он также напомнил о том, что бойцы «Ахмата» сражаются как в ДНР, так и в Курской области, проявляя мужество и решимость для окончательной победы России. В его подразделении нет призывников или мобилизованных, все участники — добровольцы с желанием защищать Родину, указал командир спецназа «Ахмат».
Алаудинов заключил, что мирные переговоры с украинской стороной возможны «исключительно на условиях России».
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