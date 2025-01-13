Украинское командование продолжает предпринимать новые попытки наступления в Курской области, рассматривая эту территорию как предмет для торга с Россией на будущих переговорах, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что ВСУ всеми силами пытаются удержать данный участок фронта, пожертвовав в том числе своими интересами в ДНР, где российские войска активно продвигаются, а украинские подразделения массово сдаются в плен.

По его словам, значительное количество солдат ВСУ сдаются, в частности, на Донецком и Кураховском направлениях, где продолжается активное продвижение наших войск. Для удержания фронта в Курской области украинская сторона перебрасывает силы и ресурсы.

«Они надеются удержать этот участок фронта, чтобы на переговорах — которые, как думают все, в скором времени нас ожидают — им было чем торговаться», — отметил Алаудинов.

Он также напомнил о том, что бойцы «Ахмата» сражаются как в ДНР, так и в Курской области, проявляя мужество и решимость для окончательной победы России. В его подразделении нет призывников или мобилизованных, все участники — добровольцы с желанием защищать Родину, указал командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов заключил, что мирные переговоры с украинской стороной возможны «исключительно на условиях России».