Алаудинов: В обороне Артемовска задействовано до 10 тыс. бойцов ВСУ

Украинское командование отправило на удержание Артемовска от 7 до 10 тыс. военных. Об этом, оценивая группировку противника в городе, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что это не «квалифицированные войска» — те уже выведены из Артемовска, — а мобилизованные, которые «погибают сотнями».

«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов... Для удержания этого города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

Алаудинов отметил, что не может оценить потери ВСУ за время боев за Артемовск и сказать, сколько украинских солдат остается в городе.