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Алаудинов: В обороне Артемовска задействовано до 10 тыс. бойцов ВСУ
Украинское командование отправило на удержание Артемовска от 7 до 10 тыс. военных. Об этом, оценивая группировку противника в городе, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что это не «квалифицированные войска» — те уже выведены из Артемовска, — а мобилизованные, которые «погибают сотнями».
«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов... Для удержания этого города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий», — цитирует его РИА Новости.
Алаудинов отметил, что не может оценить потери ВСУ за время боев за Артемовск и сказать, сколько украинских солдат остается в городе.
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