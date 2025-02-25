Президент США Дональд Трамп действует не в интересах России, а преследует собственные цели. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он считает, что Трамп не сыграет решающей роли в завершении конфликта между Украиной и Российской Федерацией.

«Он же был до [Джо] Байдена президентом. Но уже тогда Штаты готовили этот конфликт. Почему он не предотвратил и не потребовал остановить поддержку Украины? И сейчас Трамп работает не во благо России, а пытается решить свои вопросы. Что самое страшное для Америки? То, что БРИКС может ввести свою валюту. И тогда имеющий государственный долг в $36 триллионов мыльный пузырь под названием США сразу же лопнет», – сказал Алаудинов.

По его мнению, Трамп может попытаться ослабить Россию, предложив ее союзникам вернуться в G8 и другие западные организации. Он также не исключил, что Запад вновь попытается ослабить страну, чтобы получить доступ к ее ресурсам.

Алаудинов подчеркнул, что победа России в СВО будет достигнута не благодаря Трампу, а благодаря силе российского оружия, духа и потенциала.