Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году
Специальная военная операция может завершиться уже в 2024 году, заявил в интервью «Комсомольской правде» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, на ситуацию могут повлиять предстоящие в США президентские выборы, обстановка на Ближнем Востоке и общая ситуация на Украине. Уже сейчас страна на грани больших проблем, ее мобилизационные ресурсы почти полностью истощены.
«Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали американские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца — они ее почти выполнили, — уверен Алаудинов. — То есть у них страшная демографическая катастрофа».
Все это говорит о скором завершении СВО, причем, подчеркнул командир спецназа «Ахмат», на условиях России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»