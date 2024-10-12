Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году

Специальная военная операция может завершиться уже в 2024 году, заявил в интервью «Комсомольской правде» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, на ситуацию могут повлиять предстоящие в США президентские выборы, обстановка на Ближнем Востоке и общая ситуация на Украине. Уже сейчас страна на грани больших проблем, ее мобилизационные ресурсы почти полностью истощены.

«Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали американские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца — они ее почти выполнили, — уверен Алаудинов. — То есть у них страшная демографическая катастрофа».

Все это говорит о скором завершении СВО, причем, подчеркнул командир спецназа «Ахмат», на условиях России.