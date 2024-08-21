Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области

Подразделения ВСУ на курском направлении проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке. Об этом в эфире Первого канала сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

«В ближайшее время они (ВСУ – ред. ТИ) будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда», — сказал генерал-майор.

Он добавил, у российских военных есть предположения относительно двух участков, «одно из этих направлений и будет направлением удара». Противник понес большие потери и выводит свои подразделения, указал Алаудинов.

По данным Минобороны на 21 августа, за сутки противник потерял до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий потери ВСУ составили более 4 400 военнослужащих, 65 танков.