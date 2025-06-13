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Политика 13 июня 2025 15:04

Алаудинов призвал объявить в России новую мобилизацию

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Алаудинов призвал объявить в России новую мобилизацию
Фото: сайт главы Чечни

В России необходимо объявить мобилизацию. Такая мера необходима, чтобы подготовить граждан страны к уже начавшейся Третьей мировой войне, считает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Для того чтобы никто не вздумал с нами играться, как поигрались со всеми государствами, а теперь уже и с Ираном, нам надо сплотиться на всех уровнях», – сказал Алаудинов.

Он добавил, что мобилизовать следует не менее 500 тысяч человек.

Ранее Алаудинов посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выделываться.

#Апти Алаудинов #мобилизация
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