Алаудинов призвал объявить в России новую мобилизацию

Фото: сайт главы Чечни

В России необходимо объявить мобилизацию. Такая мера необходима, чтобы подготовить граждан страны к уже начавшейся Третьей мировой войне, считает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Для того чтобы никто не вздумал с нами играться, как поигрались со всеми государствами, а теперь уже и с Ираном, нам надо сплотиться на всех уровнях», – сказал Алаудинов.

Он добавил, что мобилизовать следует не менее 500 тысяч человек.

Ранее Алаудинов посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выделываться.