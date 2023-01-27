Алаудинов предположил, что российские войска займут всю ДНР за полтора месяца

Российские подразделения теснят украинские войска в окрестностях городов Угледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) и намерены занять всю территорию Донецкой народной республики за один или полтора месяца.

Об этом заявил в прямом эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майор полиции Апты Алаудинов.

«Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад <...>. Я думаю, что в ближайший максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую народную республику освобожденной», — поделился военачальник своим пониманием сложившейся обстановки.

Генерал пояснил, что российские подразделения продвигаются вперед, «задвигая противника» со всех сторон. По его мнению, продвижению способствует и изменившийся формат ведения боевых действий. Отдельно он упомянул использование беспилотников, включая и дроны-камикадзе.