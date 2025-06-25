Алаудинов поддержал идею создания должности военного омбудсмена в России

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов выразил согласие с предложением о введении должности военного омбудсмена в Российской Федерации. Об этом он заявил ТАСС после круглого стола в Госдуме.

«Я абсолютно согласен, что такая должность имеет право быть, но только – я уже это озвучивал и сейчас повторюсь – в том случае, если она будет не просто заниматься констатацией фактов, а реально будет иметь рычаги воздействия на все органы и организации для того, чтобы реально помогать тем вызовам, с которыми остались один на один и бойцы, и домашние этих бойцов», – отметил Алаудинов.

Идею учредить должность военного омбудсмена ранее предложил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его мнению, такой институт поможет более эффективно защищать права военнослужащих и решать социальные вопросы действующих военных.

«Поступило 27 тыс. обращений. Статистика свидетельствует о необходимости системных преобразований в целях более эффективного устранения, предотвращения нарушения социальных прав военнослужащих. <...> Я бы попросил Евгения Николаевича [Прилепина] в письмо [президенту РФ] включить предложение о создании должности военного омбудсмена», – отмечал Кузнецов.