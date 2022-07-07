Алаев объявил об уходе с поста главы футбольной Первой лиги

Александр Алаев на общем собрании Первой лиги объявил об уходе с поста президента организации. Исполнять его обязанности будет Наиль Измайлов.

«Два года назад клубы ФНЛ поверили в меня, доверили управление лигой. Мы сделали единую лигу. Сегодня много говорилось об итогах. Я увидел, что у нас есть единый коллектив — лига и клубы. Так гораздо проще преодолевать сложности. У нас есть команда, которой я горжусь.

Как вы знаете, некоторое время назад клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру на позицию исполняющего обязанности. Сегодня было важно подвести итоги моего президенства. У меня было много сомнений накануне выборов в ФНЛ, я сомневался в правильности этого решения.

Не все удалось, но я доволен проделанной работой. Я со спокойной душой покидаю данную позицию. Я вижу единую команду. Прошу поддержать мое решение о сложении полномочия. Согласно уставу, исполняющим обязанности становится Наиль Измайлов.

Я уверен, направление выбрано правильно. Я буду стараться максимально помогать лиге во всех ее начинаниях. Я чувствую свою сопричастность. Прошу поддержать мое решение», — приводит слова Алаева пресс-служба Первой лиги.

Алаев занимал должность президента Первой лиги с 2021 года. Также он является генеральным секретарем и генеральным директором РФС.

Напомним, что Алаев в конце июня стал президентом РПЛ, сменив на этом посту Ашота Хачатурянца.