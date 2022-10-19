«Алабуга» запускает сообщение с Китаем

Логистическая компания SWIFT предложила открыть на территории особой экономической зоны «Алабуга» домашний терминал с их грузами. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.

«Нам поступило предложение, чтобы разместить в „Алабуге“ домашний терминал компании SWIFT. В целях наращивания объема экспорта в контейнерах мы заинтересованы в работе с экспортерами, которые хотели бы контейнеризировать груз, но не имеют для этого возможности. Все условия для этой работы имеются в достаточных объемах на площадях „Алабуги“ — это открытые площадки и крытые помещения в достаточных объемах. Мощности терминала позволяют длительно хранить контейнеры в целях загрузки экспортного груза», — сказал заместитель генерального директора особой зоны Тимур Мингазов.

По его словам, сейчас большинство российских предприятий, а также резиденты «Алабуги» начали активно сотрудничать с Китаем. Ожидается, что терминал будет ежедневно принимать по одному поезду из КНР.