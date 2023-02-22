«Алабуга» в марте начнет строить логоцентр имени Дэн Сяопина - крупнейший в России

Особая экономическая зона «Алабуга» в марте приступит к строительству международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина (китайский реформатор), сообщила пресс-служба ОЭЗ.

По данным «Алабуги», логоцентр станет крупнейшим в России и войдет в состав промпарка «Этилен 600».

Первый этап строительства планируется завершить до конца 2023 года. Размер инвестиций — 20 млрд рублей.

Комплекс расположится на территории Тукаевского района Татарстана – в 7 км от Нижнекамска и в 15 км от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево». Он станет мультимодальным – будет задействовано несколько видов транспорта: автомобильный, железнодорожный и в перспективе – авиационный.

На первом этапе терминал займет площадь в 65 гектаров. Длина контейнерной площадки составит более километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.

Планируется, что логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай. «Это уникальное решение в нашей стране. Лучший мировой опыт, в том числе китайский, показывает, что это весьма эффективно», — цитирует генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева пресс-служба.

Проектная мощность комплекса после реализации всех этапов строительства составит 100 тысяч контейнеров в год.