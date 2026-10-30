«Алабуга» привлечет трудовых мигрантов из Ганы и Конго

Фото: Полпредство РТ в Москве

«Алабуга» подписала соглашения с Ганой и Конго о трудоустройстве молодежи из африканских стран на предприятиях ОЭЗ. Документы были подписаны в рамках посещения полпредства РТ в Москве министрами труда африканских республик Эммануэлем Агнекумом и Фердинандом Массамбой ва Массамбой.

«В ходе встреч гости отметили значительный потенциал для развития дальнейшего сотрудничества в сфере образования, культуры промышленности с Республикой Татарстан», – сообщили в полпредстве.

Напомним, что 28-29 октября Москва принимала саммит «Россия-Африка», участие в котором приняли делегации из порядка 50 государств.