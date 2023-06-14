«Алабуга» и ВТБ в рамках ПМЭФ дали старт строительству логоцентра им. Дэн Сяопина

Сегодня в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) банк ВТБ и особая экономическая зона «Алабуга» дали старт строительству крупнейшего логистического комплекса в России имени Дэн Сяопина. В рамках мероприятия в прямом эфире была забита первая свая для будущего терминала.

В мероприятии приняли участие заместитель президента-председателя правления банка Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Также стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества. Оно предусматривает участие ВТБ в реализации инвестиционных проектов, осуществляемых особой экономической зоной на территории Республики Татарстан, оказание консультационных и информационных услуг в банковской, инвестиционной и финансовой сферах, а также индивидуальные условия обслуживания для сотрудников компании.

«ВТБ, как системообразующий банк, нацелен на укрепление промышленного потенциала отдельных регионов и страны в целом. Заключение нашего соглашения сегодня — важный шаг к расширению сотрудничества между ВТБ и „Алабугой“, который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку в развитии территории особой экономической зоны, Республики Татарстан и Российской Федерации», — отметил заместитель президента-председателя правления Валерий Лукьяненко.

«ВТБ и „Алабуга“ плотно сотрудничают в вопросах реализации стратегически важных проектов России. Буквально недавно банк выделил нам кредитные средства, а сегодня на площадке уже кипит работа. Символично, что сегодня мы вместе с коллегами стали свидетелями исторического момента — забивки первой сваи крупнейшего логистического терминала России, который назван в честь великого китайского реформатора Дэн Сяопина. В рамках проекта „Алабуга“ по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова закольцует с Китаем контейнерные поставки и отправку грузов. В наших планах возведение всей необходимой инфраструктуры», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Стартом тесного сотрудничества сторон в развитии инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» послужило подписанное в августе 2022 года соглашение об открытии кредитной линии на 51,3 млрд рублей. Инвестиции направлены на строительство промышленных объектов на территории ОЭЗ в рамках стратегии перспективного развития до 2032 года.

В апреле текущего года банк и особая экономическая зона «Алабуга» подписали еще одно кредитное соглашение о финансировании строительства логистического центра им. Дэн Сяопина и объектов инфраструктуры для индустриального парка «Этилен 600» в Республике Татарстан. Объем финансирования составит 56 млрд рублей сроком до 2033 года.

Банк ВТБ стал стратегическим партнером для ОЭЗ. Только за последний год общий лимит финансируемых проектов превысил 130 млрд рублей.