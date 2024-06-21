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«Алабуга» и «Туполев» попали под санкции Японии
МИД Японии объявил о введении санкций против более чем 40 организаций и 11 физических лиц из России. Список появился на сайте министерства.
Согласно документу, под заморозку активов попало в том числе ОАО «Туполев», а для особой экономической зоны «Алабуга», ООО «Алабуга-Волокно», «Алабуга Девелопмент» и ООО «Альбатрос» введен запрет на экспорт товаров японского производства.
Среди физических лиц ограничения введены против сотрудников и членов российского ЦИК, а также руководства компаний и организаций.
Есть в списке и зарубежные компании, которые Япония обвинила в обходе антироссийских санкций. Они находятся на территории Казахстана, Индии, Узбекистана, КНР и ОАЭ.
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