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На главную ТИ-Спорт 28 января 2025 11:17

«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром

Саудитский футбольный клуб «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с бразильским форвардом Неймаром. Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Аль-Хиляль» и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию. Спасибо и удачи, Неймар», — написано на официальной странице клуба в X.

В текущем сезоне бразилец принял участие лишь в двух матчах за «Аль-Хиляль», в которых не отметился результативными действиями.

По предварительной информации Неймар должен перейти в бразильский «Сантос», в котором играл до 2013 года, откуда перебрался в «Барселону».

#неймар
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