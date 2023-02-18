Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар по США, начав спецоперацию

Президент России Владимир Путин своим решением начать специальную военную операцию на Украине нанес по Соединенным Штатам упреждающий удар, чтобы спасти свою страну. Об этом пишет обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.

«Владимир Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России», — пишет автор.

Он продолжает, что российский лидер сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Штатах, — совершил упреждающий удар, начав спецоперацию.

«Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — считает обозреватель.

По его мнению, план Вашингтона состоял в том, чтобы ослабить Россию и «обнести забором», передает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.