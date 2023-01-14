Аль-Кубейси о турнире в Казани: «В Эмиратах даже девушки рвутся играть в хоккей»

Перед открытием первого хоккейного турнира исламских стран в казанском дворце спорта прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполнительный директор ХК «Ак Барс» Мансур Усманов, вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамель Аль-Кубейси и директор АНО Институт взаимодействия стран Азии и Африки Хассан.

Усманов не скрывал радости от проведения в Казани столь представительного турнира.

«Мы очень рады, что задумка реализована. Это чисто любительский турнир, без призового фонда, направленный на объединение интересов наших стран, он даст возможность развивать хоккей в азиатских и африканских странах. О том, будет ли продолжение, участники решат на форуме 17 января, где мы все обсудим.

Повторюсь, что турнир не носит спортивный характер, мы специально разбили все команды на три дивизиона по уровню сил. Все участники уже стали победителями. И в гала-матче 17 февраля сыграют не финалисты, а лучшие игроки всех команд», – сообщил он.

Аль-Кубейси рассказал о развитии хоккея и других зимних видов спорта в ОАЭ, подчеркнув большое желание его земляков играть в хоккей. От него мы узнали о договоре ОАЭ с ХК «Ак Барс».

«Перед приездом в столицу исламского хоккея мы много хорошего слышали про Казань, но действительность превзошла все наши ожидания. У «Ак Барса» огромный опыт, он нам очень пригодится, поэтому еще в декабре в ходе Кубка Президента ОАЭ мы подписали меморандум о сотрудничестве с казанским клубом. А этот турнир нас объединит, а ОАЭ становятся хоккейным лидером стран Персидского залива и Ближнего Востока.

Если у нас будет соответствующая инфраструктура, больше хоккейных объектов, то хоккей вполне может сравниться по популярности с футболом. Больше людей будут заниматься хоккеем, поднимется его уровень. А так уже сейчас у нас очередь до 2024 года из желающих заниматься хоккеем. Особенно среди девушек, поскольку защитная форма в этом виде спорта закрытая, что полностью соответствует нормам ислама, их и родители поддерживают! А так у нас занимаются горными лыжами, фигурным катанием, сноубордом», – отметил Аль-Кубейси.