Al Arabiya узнал о причастности США к удару беспилотников по объекту Минобороны Ирана

ВВС США причастны к удару по заводу Минобороны Ирана в Исфахане, нанесенному с помощью беспилотников. Кроме Штатов, в атаке замешана «еще одна страна», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как сообщают источники, целью удара был склад с баллистическими ракетами. При этом Израиль не имеет отношения к произошедшему.

Канал Al Hadath добавляет, что цель атаки — «продемонстрировать Ирану и России» возможности США по противодействию возведению заводов «по производству и экспорту [баллистического] оружия».

Напомним, что удар произошел около 23.30 (22.00 по московскому времени) 28 января. Позднее стало известно, что на один из заводов Минобороны Ирана совершена неудачная атака с использованием БПЛА.