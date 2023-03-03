Al-Ain: Запад обеспокоен реакцией России на санкции

Запад обеспокоен тем, что масштабные санкции не привели Россию к краху. В разрез с его ожиданиями Москве удалось преодолеть последствия беспрецедентных ограничений, отметил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

«В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции. МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5», — приводит цитату РИА Новости.

Ферхат подчеркнул, что Россия оказалась намного более устойчивой, чем прогнозировал Запад. Поэтому ее экономика не только далека от «краха», но и, по данным экспертов, покажет рост в 2023 году.

Напомним, что США и их западные союзники начали ужесточать санкции против России после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. К настоящему времени только Евросоюз ввел против Москвы 10 пакетов санкций.