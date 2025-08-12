news_header_top
Общество 12 августа 2025 09:09

Акваторию Казанки частично перекроют на время празднования Дня города

Временный запрет на движение маломерных судов по акватории реки Казанки в связи с празднованием Дня города и республики введут 30 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать с 16:00 до 22:30 и коснутся не только маломерных судов, но и парусных, прогулочных, спортивных плавсредств, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Запрет распространяется на участок от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.

