Акваторию Казанки частично перекроют на время празднования Дня города

Временный запрет на движение маломерных судов по акватории реки Казанки в связи с празднованием Дня города и республики введут 30 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать с 16:00 до 22:30 и коснутся не только маломерных судов, но и парусных, прогулочных, спортивных плавсредств, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Запрет распространяется на участок от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.