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«Аквасуши» на Амирхана приостановил работу за нарушения санитарных норм
Суд в Казани приостановил на 90 дней работу суши-бара «Аквасуши» на улице Фатыха Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
По данным ведомства, в феврале в заведении было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование.
«В ходе проведенных мероприятий обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению», – указано в публикации.
По результатам рассмотрения административного дела Ново-Савиновским районным судом деятельность суши-бара «Аквасуши» приостановлена на 90 суток.
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