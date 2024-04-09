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Происшествия 9 апреля 2024 15:17

«Аквасуши» на Амирхана приостановил работу за нарушения санитарных норм

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Суд в Казани приостановил на 90 дней работу суши-бара «Аквасуши» на улице Фатыха Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

По данным ведомства, в феврале в заведении было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование.

«В ходе проведенных мероприятий обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению», – указано в публикации.

По результатам рассмотрения административного дела Ново-Савиновским районным судом деятельность суши-бара «Аквасуши» приостановлена на 90 суток.

#Роспотребнадзор #нарушения санитарных норм
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